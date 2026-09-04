Казахстан возглавил медальный зачет VI Всемирных игр кочевников

По промежуточным итогам VI Всемирных игр кочевников сборная Казахстана занимает первое место в общекомандном медальном зачете.

По состоянию на 4 сентября казахстанские спортсмены завоевали 55 наград: 25 золотых, 13 серебряных и 17 бронзовых медалей.

На втором месте располагается сборная Кыргызстана, в активе которой 58 медалей — 23 золотые, 24 серебряных и 11 бронзовых. Третью строчку занимает команда России, завоевавшая 4 золотые, 6 серебряных и 13 бронзовых наград.

К настоящему времени представители Казахстана выступили в 31 виде спорта из 42, включенных в программу Игр. Медали завоеваны в аударыспақ, қазақ күресі, алыш, армрестлинге, самбо, перетягивании каната, стрельбе из традиционного лука, конных скачках, охоте с ловчими птицами и других дисциплинах.

Соревнования продолжаются, поэтому положение команд в медальном зачете еще может измениться. Казахстанским спортсменам предстоит выступить еще в 11 видах спорта.

В VI Всемирных играх кочевников принимают участие около 3 тысяч спортсменов из 113 стран мира.