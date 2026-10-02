ЭЛЬМИРА СЫЗДЫКОВА ЗАВОЕВАЛА СЕРЕБРЯНУЮ МЕДАЛЬ АЗИАТСКИХ ИГР ПО БОРЬБЕ

В префектуре Аичи и городе Нагоя (Япония) завершился очередной соревновательный день по видам борьбы на летних Азиатских играх.

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Рио в весовой категории до 76 кг Эльмира Сыздыкова впервые в карьере вышла в финал Азиатских игр, где встретилась с олимпийской чемпионкой Парижа и чемпионкой мира Юкой Кагами (Япония). В итоге схватка завершилась победой представительницы Японии со счётом 5:1.

По ходу сегодняшних соревнований наша соотечественница победила Даваанасан Енх-Амар (Монголия) - 4:1 и Вэньцзи Ли (Китай) - 9:8.

Отметим, что ранее в карьере Эльмира Сыздыкова завоевала бронзовую медаль Азиатских игр 2018 года.

Ранее в финал летних Азиатских игр выходили следующие казахстанские спортсменки:

🥇 2010 год - 🇰🇿 Елена Шалыгина (63 кг)

🥈 2022 год - 🇰🇿 Жамиля Бакбергенова (76 кг)

🥈 2018 год - 🇰🇿 Жулдыз Эшимова (53 кг)

🥈 2014 год - 🇰🇿 Гузель Манюрова (75 кг)

🥈 2006 год - 🇰🇿 Ольга Смирнова (55 кг)