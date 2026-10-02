ЗЕЙНЕП БАЯНОВА ЗАВОЕВАЛА «БРОНЗУ» АЗИАТСКИХ ИГР ПО БОРЬБЕ

На летних Азиатских играх, проходящих в префектуре Аичи и городе Нагоя (Япония), продолжаются соревнования по женской борьбе.

В весовой категории до 50 кг Зейнеп Баянова в схватке за третье место одержала чистую победу над представительницей Индии Дипанши, уложив соперницу на туше.

Сегодня 23-летняя казахстанская спортсменка по ходу турнира победила Мунхар Биамбасурен (Монголия) со счётом 8:4 и Миран Чеон (Южная Корея) - 7:3. В полуфинале она уступила главной фаворитке турнира Юи Сусаки (Япония) со счётом 0:4.