На ХХ летних Азиатских играх, проходящих в префектуре Аичи и городе Нагоя (Япония), сборная Казахстана по таеквондо добилась исторического результата.

В финале в весовой категории до 58 кг среди мужчин наш соотечественник Тамирлан Тлеулес встретился с Куртом Брайаном Барбозой. В упорном поединке казахстанец одержал победу и стал первым казахстанским таеквондистом, завоевавшим золотую медаль Азиатских игр.

До этого три казахстанских спортсмена доходили до финала континентальных Игр, однако становились серебряными призёрами:

Феруза Ергешова - (Гуанчжоу-2010, 73 кг)

Нурсултан Мамаев - (Инчхон-2014, до 58 кг)

Жансель Дениз - (Джакарта-2018, 73 кг).

Сегодня Тамирлан Тлеулес прервал эту серию и завоевал историческое «золото».

На пути к финалу Тлеулес в первом поединке одолел представителя Омана, в четвертьфинале взял верх над чемпионом мира Аболфазлом Занди, а в полуфинале победил представителя Южной Кореи Ан Хянсика со счётом 2:1.