ТЕННИС: КАЗАХСТАН ЗАВОЕВАЛ ВТОРУЮ МЕДАЛЬ НА АЗИАТСКИХ ИГРАХ

На летних Азиатских играх в Аичи-Нагое проходят полуфинальные матчи по теннису.

В парном разряде среди женщин Юлия Путинцева и Анна Данилина боролись за выход в финал с представительницами Китайского Тайбэя Эн Шуо Лянь и Су-Вэй Хсие. В упорном матче, продолжавшемся до тай-брейка, сильнее оказались соперницы. Счёт - 6:7 (3:7), 6:7 (5:7).

Таким образом, Анна Данилина и Юлия Путинцева стали бронзовыми призёрами Азиатских игр. Это вторая медаль сборной Казахстана по теннису на этих Играх. Ранее Юлия Путинцева завоевала бронзовую медаль в одиночном разряде.

Фото: Никита БАСОВ