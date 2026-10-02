ТРИУМФ КАЗАХСТАНСКОГО БОКСА: АЙБЕК ОРАЛБАЙ — ЧЕМПИОН АЗИАДЫ

Капитан национальной сборной Казахстана по боксу Айбек Оралбай стал чемпионом XX летних Азиатских игр в Аичи–Нагое (Япония).

В финальном поединке казахстанский боксер встретился с представителем Узбекистана Жахонгиром Зокировым и по итогам боя завоевал золотую медаль.

Это второе золото сборной Казахстана в боксе на нынешних Азиатских играх. Ранее чемпионом Азиады стал Торехан Сабырхан. В финале весовой категории до 70 кг он со счетом 5:0 победил представителя Иордании Зейада Ишаша.

Победа Айбека Оралбая продолжила успешное выступление казахстанских боксеров на главном континентальном старте. Национальная сборная традиционно входит в число ведущих боксерских команд Азии, а в последние годы работа по развитию этого вида спорта получила новый импульс.

В стране последовательно совершенствуется система подготовки сборной и спортивного резерва, усиливается научно-методическое и медико-биологическое сопровождение спортсменов. Особое внимание уделяется созданию условий для качественной подготовки к крупнейшим международным стартам и повышению конкурентоспособности казахстанских боксеров.

Эта работа уже отражается в результатах национальной команды на международной арене. Казахстанские боксеры стабильно завоевывают награды крупнейших соревнований, сохраняя преемственность сильной отечественной школы бокса.

Два чемпионских титула на Азиаде в Аичи–Нагое стали очередным подтверждением высокого потенциала казахстанского бокса. Вслед за Тореханом Сабырханом на высшую ступень пьедестала поднялся Айбек Оралбай.

Напомним, XX летние Азиатские игры в Аичи–Нагое продлятся до 4 октября.