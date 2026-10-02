СПУСТЯ 12 ЛЕТ: ТОРЕХАН САБЫРХАН ЗАВОЕВАЛ ЗОЛОТО АЗИАТСКИХ ИГР ПО БОКСУ

Представитель национальной команды Казахстана Торехан Сабырхан стал чемпионом XX летних Азиатских игр в Аичи–Нагое (Япония).

Казахстанский боксер выступал в весовой категории до 70 кг. В финальном поединке Торехан Сабырхан встретился с представителем Иордании З. Ишашем и одержал уверенную победу единогласным решением судей — 5:0.

Эта награда стала первым золотом Казахстана в боксе на Азиатских играх за последние 12 лет. В последний раз казахстанские боксеры становились чемпионами Азиады в 2014 году на Играх в Инчхоне. На Азиатских играх 2018 года в Джакарте и 2022 года в Ханчжоу сборная Казахстана оставалась без золотых медалей в боксе.

Торехан Сабырхан подошел к нынешней Азиаде уже в статусе одного из лидеров национальной команды. В 2025 году он стал чемпионом мира на первом чемпионате мира среди взрослых под эгидой World Boxing в Ливерпуле. Тогда сборная Казахстана завоевала 7 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, заняв первое место в общекомандном медальном зачете.

В последние годы в Казахстане особое внимание уделяется системному развитию бокса. Одним из ключевых решений в этом направлении стало утверждение Концепции развития бокса на 2026–2030 годы, разработанной в рамках обновленных подходов Министерства туризма и спорта к подготовке спортивного резерва и национальных сборных. Документ предусматривает совершенствование тренировочного процесса, развитие инфраструктуры, усиление научно-методического и медицинского сопровождения, повышение квалификации тренеров и судей, а также расширение международного сотрудничества.

Работа охватывает не только спорт высших достижений, но и подготовку резерва. Сегодня боксом в Казахстане занимаются более 153 тысяч человек, во всех 20 регионах страны работают свыше 2 тысяч тренеров. Более 39 тысяч детей проходят подготовку по боксу в детско-юношеских спортивных школах.

Параллельно казахстанские боксеры демонстрируют высокие результаты на крупнейших международных стартах. Помимо успешного чемпионата мира World Boxing в Ливерпуле, в 2026 году национальная сборная завоевала пять золотых медалей на этапе Кубка мира в Китае, а на международном турнире Boxam Elite в Испании казахстанцы выиграли 17 наград, в том числе шесть золотых.

Золото Торехана Сабырхана на Азиатских играх, завоеванное после 12-летнего перерыва, стало еще одним значимым достижением отечественной школы бокса на фоне проводимых системных преобразований и усиления работы по подготовке национальной сборной.

Путь Торехана Сабырхана на турнире:

✅ 1/8 финала: 🇶🇦 Мохаммед Дбичи (Катар) - 5:0

✅ 1/4 финала: 🇮🇶 Али Касим Хамдан Аль-Сарай (Ирак) - нокаут в 1-м раунде

✅ 1/2 финала: 🇺🇿 Шавкатжан Болтаев (Узбекистан) - 5:0