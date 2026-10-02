ВИРТУАЛЬНОЕ ТАЕКВОНДО: РИТА БАКИШЕВА ЗАВОЕВАЛА БРОНЗОВУЮ МЕДАЛЬ АЗИАТСКИХ ИГР

В японской префектуре Аичи и городе Нагоя продолжаются соревнования по виртуальному таеквондо в рамках ХХ летних Азиатских игр.

В 1/8 финала казахстанская спортсменка Рита Бакишева победила представительницу Иордании Мохаммада Аладарби со счетом 2:0. В четвертьфинале Рита одолела представительницу Индии Кашиш Малик - 2:1 - и вышла в полуфинал.

В полуфинале казахстанская спортсменка встретилась с представительницей Филиппин Джеус Япе. Поединок завершился со счетом 0:2 в пользу соперницы.

Таким образом, Рита Бакишева завоевала бронзовую медаль Азиатских игр.

Отметим, виртуальное таеквондо впервые вошло в программу Азиатских игр именно на Играх в Айчи- Нагое. Таким образом, «бронза» Риты Бакишевой стала первой медалью Казахстана в виртуальном таеквондо на Азиатских играх.