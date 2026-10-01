Министр труда поздравил труженицу тыла с международным днем пожилых людей

1 октября в Казахстане отмечается Международный день пожилых людей - праздник, который является символом уважения к старшему поколению, признания его трудового вклада и жизненного опыта. В этот день особое внимание уделяется людям, которые своим трудом, знаниями и преданностью делу внесли вклад в развитие страны и воспитание последующих поколений.

В знак глубокого уважения и признательности министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Аскарбек Ертаев лично поздравил с Международным днем пожилых людей 93-летнюю труженицу тыла Розу Иманбековну Джанзакову.

Во время встречи министр поблагодарил Розу Иманбековну за ее многолетний труд, жизненный и профессиональный путь, поинтересовался ее самочувствием и пожелал крепкого здоровья, семейного благополучия, душевного тепла и долгих лет жизни.

«Международный день пожилых людей - это еще одна возможность выразить глубокую признательность старшему поколению. За каждым из вас – большой жизненный путь, годы труда, бесценный опыт и знания, которые важно передавать следующим поколениям. Наша задача - окружать пожилых людей вниманием и заботой, создавать условия для достойной и активной жизни. Мне хотелось сегодня лично приехать и поздравить Вас с этим праздником, выразить свое уважение и благодарность. Самое главное – желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Здоровья Вашим сыновьям, внукам и правнукам, благополучия и тепла Вашему дому», - отметил Аскарбек Ертаев.

Жизненный путь Розы Иманбековны является примером многолетнего труда и преданности выбранной профессии. Получив медицинское образование, она посвятила свою трудовую деятельность охране здоровья граждан. За ее плечами - большой профессиональный и жизненный опыт, воспитание двух сыновей. Сегодня Роза Иманбековна окружена заботой и вниманием своих внуков и правнуков.

«Для нас День пожилых людей - особый праздник. Очень приятно, что, несмотря на занятость, министр труда сегодня лично пришел поздравить нас. Я благодарна за внимание и теплые слова. Желаю ему и всему коллективу Министерства крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе. Пусть их труд приносит пользу людям и всегда ценится нашими гражданами», - сказала Роза Иманбековна.

Поддержка старшего поколения остается одним из значимых направлений социальной политики государства. В Казахстане около 2,6 млн граждан получают пенсионные выплаты по возрасту. Государственная политика в отношении пожилых граждан направлена не только на обеспечение социальной защищенности, но и на создание условий для активного долголетия, сохранения здоровья, социальной активности и полноценного участия представителей старшего поколения в общественной жизни.

В текущем году на социальную поддержку около 120 тыс. пожилых граждан направлено более 6,6 млрд тенге. Эти средства предусматривают различные виды помощи, в том числе оплату отдельных бытовых и коммунальных расходов, приобретение лекарственных средств, лечение, оздоровление и санаторно-курортное лечение.

Одновременно в стране развивается инфраструктура активного долголетия. Сегодня работают 132 центра активного долголетия, которые создают возможности для представителей старшего поколения поддерживать здоровье и физическую активность, осваивать новые навыки, общаться, участвовать в различных мероприятиях и содержательно проводить свободное время.

В Министерстве труда и социальной защиты населения отмечают, что забота о старшем поколении - это не только меры социальной поддержки, но и создание условий, при которых пожилые граждане могут сохранять активность, реализовывать свои возможности, передавать накопленные знания и опыт и чувствовать себя полноценной частью общества.

Работа по поддержке пожилых граждан продолжается и направлена на повышение качества их жизни, укрепление социальной защищенности и создание условий для достойного, активного и полноценного долголетия.