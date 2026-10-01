В Министерстве труда и социальной защиты населения РК состоялось рабочее совещание с участием советника Президента РК по социальным вопросам Алексея Цоя, министра труда и социальной защиты населения РК Аскарбека Ертаева, представителей Министерства здравоохранения и профильных организаций.

Участники обсудили вопросы обеспечения лиц с инвалидностью техническими средствами реабилитации (ТСР) и средствами личной гигиены, повышения качества предоставляемых изделий, усиления контроля за деятельностью поставщиков, а также дальнейшей цифровизации процессов.

Одной из ключевых тем стало повышение прозрачности работы Портала социальных услуг. Минтрудом проведен комплексный анализ деятельности поставщиков, в том числе с использованием данных государственных информационных систем. Проверяется наличие кадровых ресурсов, налоговых отчислений, фактической деятельности, складов и товаров, а также возможная аффилированность поставщиков. В 2026 году из реестра Портала по различным основаниям снят 551 поставщик.

Для дальнейшего усиления контроля Министерство внедряет автоматизированную верификацию поставщиков. На первом этапе информационная система будет проводить проверку по государственным базам данных, включая сведения о задолженности, трудовых договорах и других параметрах. На следующем этапе предусматривается подтверждение фактического наличия товара и складских помещений с применением цифровых инструментов и геолокации.

Также Алексей Цой предложил маркировку отдельных видов ТСР и средств личной гигиены уникальными кодами. Это позволит прослеживать движение изделия вплоть до конечного получателя и дополнительно подтверждать факт его получения. Отдельно рассмотрена возможность использования действующих механизмов маркировки медицинских изделий совместно с Министерством здравоохранения.

«Важно, что Министерство труда само выявляет проблемные участки и предлагает конкретные механизмы их устранения. Это не реакция на отдельные случаи, а системная работа: анализ поставщиков, цифровой контроль, автоматизация процессов, применение искусственного интеллекта. Эту работу необходимо продолжать и усиливать совместно с Министерством здравоохранения, поскольку в центре всех принимаемых решений должен находиться человек и качество оказываемой ему помощи», -отметил советник Президента РК по социальным вопросам.

На совещании также рассмотрены вопросы совершенствования медико-социальной экспертизы. Минтруда продолжает внедрение цифровых инструментов для повышения объективности принимаемых решений. В частности, прорабатываются механизмы выявления идентичных медицинских документов, применения искусственного интеллекта при анализе заключений МСЭ, а также дополнительной перекрестной проверки решений специалистами из других регионов. При этом окончательное решение по установлению инвалидности останется за специалистом.

«Наша задача – выстроить максимально прозрачную систему, в которой государственная поддержка своевременно доходит до человека, который в ней нуждается. Мы уже усиливаем верификацию поставщиков, внедряем цифровые инструменты контроля и анализируем процессы на основе данных. Вместе с коллегами из Министерства здравоохранения продолжим работу по маркировке изделий, совершенствованию медико-социальной экспертизы и повышению качества реабилитационной помощи», - подчеркнул министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев.

Отдельное внимание уделено межведомственному взаимодействию Минтруда и Минздрава. Вопросы качества медицинской документации, обоснованности направления граждан на медико-социальную экспертизу, профилактики инвалидности, реабилитации и последующего социального сопровождения требуют комплексного подхода.

Одним из примеров такой совместной работы является пилотный проект по централизации врачебно-консультативных комиссий в Акмолинской и Павлодарской областях. По имеющимся данным, его реализация позволила в два раза сократить количество необоснованных и некачественных направлений в пилотируемых организациях.

По итогам совещания определены дальнейшие направления совместной работы двух ведомств, включая усиление обмена данными, внедрение цифровых механизмов контроля, повышение прозрачности обеспечения ТСР и совершенствование подходов к реабилитации лиц с инвалидностью.

Главная цель принимаемых мер – обеспечить своевременное получение гражданами качественных и действительно необходимых средств реабилитации и исключить возможности для недобросовестных действий на всех этапах их предоставления.