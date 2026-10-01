В Казахстане запускается новая модель непрерывной слухоречевой реабилитации детей с кохлеарными имплантами с использованием цифровых технологий. Программа объединяет цифровые технологии, дистанционную реабилитацию, регулярный мониторинг динамики развития ребенка и сопровождение мультидисциплинарной команды.

Основная цель новой модели – перейти от отдельных краткосрочных курсов к непрерывному сопровождению ребенка в течение года с учетом его индивидуальных потребностей и темпов развития. В мире более 430 миллионов человек имеют нарушения слуха, приводящие к инвалидности. Из них 34 миллиона – дети. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2050 году число таких людей может достичь 700 миллионов. В Казахстане ежегодно проводится более 200 операций по кохлеарной имплантации. С 2007 года такие операции были проведены более чем двум тысячам человек.

Необходимость внедрения новой модели обусловлена географическими особенностями Казахстана и тем, что профильные специалисты сосредоточены преимущественно в крупных городах. Для детей, проживающих в отдаленных регионах, регулярное участие в очной реабилитации не всегда доступно. Новая модель призвана сократить эти барьеры за счет сочетания дистанционного сопровождения и очной реабилитации.

Для каждого ребенка, включенного в программу, разрабатывается индивидуальный реабилитационный маршрут. На первом этапе куратор регистрирует заявку и проверяет соответствие ребенка критериям участия в программе. Затем оцениваются доступ семьи к интернету, наличие необходимых устройств и возможность участвовать в дистанционных занятиях. Социальный педагог уточняет образовательный маршрут ребенка. Сурдопедагог, логопед и психолог проводят первичную комплексную оценку. При необходимости к работе подключаются дефектолог и специалист по лечебной физкультуре.

В конце первой недели мультидисциплинарная команда определяет направление реабилитации ребенка, интенсивность занятий и состав необходимых специалистов. Со второй недели ребенок начинает заниматься онлайн по утвержденному графику, работать с видеоматериалами и выполнять домашние задания. Куратор регулярно отслеживает посещаемость, обратную связь с родителями и динамику развития ребенка.

Новая модель предусматривает два основных этапа реабилитации, реализуемых в рамках годового цикла. Первый этап проводится полностью в дистанционном формате и включает четыре структурированных цикла онлайн-реабилитации в течение года. Реабилитация осуществляется по утверждённому графику с учётом индивидуальных потребностей и показаний ребёнка. Второй этап предусматривает сочетание дистанционной реабилитации с 15-дневным интенсивным курсом круглосуточной очной реабилитации. В период с мая по август дети при наличии соответствующих показаний могут быть направлены на очный курс. После его завершения дистанционное сопровождение ребёнка продолжается в рамках последующих циклов реабилитации.

В зависимости от индивидуальных потребностей ребенка устанавливаются три уровня интенсивности реабилитации. Поддерживающий уровень предназначен для детей со стабильной положительной динамикой и достаточно сформированными слуховыми и речевыми навыками. Активный уровень назначается детям, у которых слуховые и речевые навыки находятся в стадии интенсивного развития. Интенсивный уровень предназначен для детей с недостаточной динамикой развития или нуждающихся в дополнительной поддержке. Уровень реабилитации пересматривается по итогам промежуточной оценки.

В реабилитационной работе участвуют сурдопедагоги, логопеды, дефектологи, психологи, специалисты по лечебной физкультуре, социальные педагоги и кураторы. Также учитываются рекомендации сурдолога и невролога.

В рамках модели родитель рассматривается не как дополнительный участник, а как один из ключевых элементов реабилитационного процесса, напрямую влияющий на результат ребенка. Дома родители вместе с ребёнком выполняют упражнения, рекомендованные специалистами, фиксируют результаты выполнения заданий и ведут цифровой дневник наблюдений. Эти данные помогают специалистам оценивать динамику развития ребенка и своевременно корректировать его индивидуальный реабилитационный маршрут.

Результаты ребенка оцениваются в три этапа: первичная диагностика при включении в программу, промежуточный мониторинг в ходе реабилитации и итоговая оценка в конце цикла. При оценке учитываются слуховое восприятие, речь, коммуникативные навыки, когнитивное развитие, посещаемость занятий и вовлеченность семьи. Каждые три месяца мультидисциплинарная команда повторно оценивает динамику развития ребенка и обновляет индивидуальный реабилитационный маршрут на следующий этап.

На 15-дневную круглосуточную реабилитацию дети отбираются по итогам первого этапа дистанционной работы. При этом учитываются регулярность посещения занятий, положительная динамика развития, активное участие семьи в программе и доступность реабилитационных услуг по месту жительства. Окончательное решение принимает мультидисциплинарная команда.

Новая модель позволит расширить доступ детей с кохлеарными имплантами к реабилитационным услугам, обеспечить системное сопровождение семей из отдаленных регионов, своевременно выявлять трудности в развитии ребенка, активнее вовлекать родителей в реабилитационный процесс и вести единый мониторинг по каждому ребенку.