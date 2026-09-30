В Казахстане уточнили трудовые гарантии для специалистов антикоррупционных комплаенс-служб

На диалоговой площадке по вопросам развития комплаенс-служб первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Туякбаев рассказал о новых нормах трудового законодательства и их практическом применении.

В Астане состоялась диалоговая площадка «Развитие антикоррупционного просвещения и корпоративной культуры: роль комплаенс-служб». В мероприятии приняли участие представители государственных органов, квазигосударственного сектора и организаций.

Выступая на площадке, первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК отметил, что работа комплаенс-специалистов требует профессиональной подготовки, самостоятельности и высокой ответственности. Они выявляют коррупционные риски, следят за соблюдением законодательства и вносят руководству предложения по выявленным вопросам.

«Чтобы специалисты могли полноценно выполнять свои обязанности, их функции и полномочия должны быть чётко определены, а трудовые права и предусмотренные законом гарантии - соблюдаться на практике», - подчеркнул Ербол Туякбаев.

Изменения, внесённые в Трудовой Кодекс, распространили особенности регулирования трудовых отношений на работников антикоррупционных комплаенс-служб. Они касаются заключения и прекращения трудового договора, оплаты труда, привлечения к дисциплинарной ответственности и др.

Отдельное внимание в выступлении было уделено независимому статусу комплаенс-служб в организациях квазигосударственного сектора. Их работа не должна зависеть от решений тех подразделений и должностных лиц, деятельность которых они оценивают.

Ербол Туякбаев отметил, что на эффективность комплаенс-служб влияют не только нормы законодательства, но и их применение в повседневной работе: точное определение обязанностей специалистов, надлежащие условия труда и поддержка со стороны руководства организаций.

«Наша общая задача - создать условия, при которых комплаенс-специалисты смогут профессионально выполнять свои функции, а установленные законом гарантии будут реально работать», - сказал первый вице-министр.