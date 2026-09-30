Казахстан адаптирует систему занятости к эпохе искусственного интеллекта

Искусственный интеллект меняет содержание профессий, рабочие процессы и требования работодателей к специалистам. В Казахстане эти изменения учитываются при подготовке кадров и развитии государственной системы занятости.

В Послании народу страны «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» Глава государства отметил рост спроса на специалистов, владеющих цифровыми технологиями и навыками работы с ИИ. 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта.

Министерство труда и социальной защиты населения РК адаптирует систему занятости к новым требованиям рынка труда, делая акцент на цифровых компетенциях, переобучении и более точном подборе работы.

Как меняются профессии

ИИ позволяет автоматизировать прежде всего рутинные операции – обработку и набор текстов, ввод данных, корректуру и другие типовые задачи. При этом во многих профессиях речь идет не об исчезновении рабочих мест, а об изменении содержания труда и необходимых навыков.

ИИ становится рабочим инструментом для бухгалтеров, инженеров, врачей, учителей, специалистов по продажам и представителей других сфер. Одновременно появляются новые направления деятельности и требования к квалификации работников.

По оценкам Министерства, до 2035 года экономике Казахстана потребуется 2,9 млн новых работников. Поэтому при подготовке кадров необходимо учитывать навыки, которые будут востребованы на меняющемся рынке труда.

Цифровые навыки – часть подготовки кадров

До конца 2026 года профессиональными стандартами планируется охватить более 600 рабочих профессий. В них включается блок цифровых компетенций: применение инструментов ИИ, работа с данными и BI-аналитикой, основы кибербезопасности.

На эти стандарты будут опираться образовательные программы колледжей и вузов, а также программы переобучения, что позволит учитывать актуальные требования работодателей при подготовке специалистов.

ИИ будет помогать искать работу

Одним из ключевых направлений цифровой трансформации станет создание Цифровой службы занятости на основе искусственного интеллекта.

Система будет формировать цифровой профиль гражданина с учетом образования, опыта и навыков. На этой основе ИИ сможет подбирать вакансии с учетом места проживания, помогать составлять резюме, а при недостатке необходимых компетенций – предлагать обучение на платформе Skills Enbek.

Предложения о работе, обучении и мерах поддержки будут поступать проактивно, в том числе через push-уведомления в eGov Mobile. Система также позволит выявлять риск потери работы и подбирать персональные меры поддержки.

Пилотный проект уже запущен в Павлодарской области. До конца 2026 года его планируется масштабировать на всю страну.

Цифровая инфраструктура уже работает

Основой цифровой системы занятости остается Электронная биржа труда Enbek.kz, где зарегистрированы более 900 тыс. работодателей и свыше 3,3 млн соискателей. Сегодня 91% граждан, ищущих работу, и 97% безработных регистрируются онлайн.

В 2026 году планируется содействовать в трудоустройстве 547,7 тыс. человек. Онлайн-обучением востребованным компетенциям на Skills Enbek планируется охватить около 100 тыс. человек, еще 500 тыс. учащихся освоят навыки поиска работы. Профориентационную диагностику на платформе Mansap пройдут 100 тыс. школьников.

Таким образом, развитие ИИ меняет не только отдельные рабочие процессы, но и подходы к подготовке кадров и поиску работы. Задача системы занятости – своевременно учитывать изменения на рынке труда, помогать гражданам осваивать востребованные навыки и находить подходящую работу.