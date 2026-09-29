Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Аскарбек Ертаев провёл личный приём граждан, в ходе которого рассмотрел обращения жителей Жамбылской и Павлодарской областей, а также города Шымкента.

В ходе встречи граждане обратились по вопросам качества санаторно-курортных и реабилитационных услуг, обеспечения техническими средствами реабилитации, установления инвалидности, работы службы «Инватакси», пенсионного обеспечения и трудоустройства.

В приёме приняли участие руководители профильных комитетов и структурных подразделений Министерства, представители местных исполнительных органов и территориальных подразделений ведомства.

Аскарбек Ертаев лично выслушал каждого заявителя, подробно рассмотрел представленные материалы и дал разъяснения по вопросам, регулируемым действующим законодательством.

«Обратная связь с гражданами – один из важнейших показателей эффективности нашей работы. Каждое обращение позволяет не только оказать содействие в решении конкретного вопроса, но и выявить системные вопросы, требующие внимания. Все поручения, данные по итогам приёма, будут находиться на контроле», - отметил Аскарбек Ертаев.

По итогам личного приёма профильным структурным подразделениям Министерства и региональным исполнительным органам даны конкретные поручения по всестороннему рассмотрению обращений и обеспечению своевременного информирования граждан о результатах.

Министерство труда и социальной защиты населения продолжает работу по повышению доступности государственных услуг, совершенствованию системы социальной защиты населения и укреплению эффективного взаимодействия с гражданами.