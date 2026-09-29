Министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев провел встречу с основателем и генеральным директором 01.AI, председателем Sinovation Ventures, внештатным советником Президента РК доктором Кай-Фу Ли.

Стороны обсудили перспективы расширения применения искусственного интеллекта в сфере занятости, подготовки и переподготовки кадров, а также развития у казахстанцев практических цифровых и ИИ-навыков, востребованных на современном рынке труда.

В ходе встречи была представлена программа AI Earners, построенная по модели «навык → заказ → подтвержденный доход». Ее ключевая идея заключается в том, чтобы связать обучение работе с инструментами искусственного интеллекта с выполнением реальных задач бизнеса и других заказчиков. Таким образом, полученные знания должны трансформироваться в практические навыки, которые граждане смогут использовать для трудоустройства, самостоятельной занятости и получения дохода.

Аскарбек Ертаев отметил вклад доктора Кай-Фу Ли и его команды в развитие современных технологий и цифровых решений, а также подчеркнул, что Министерство последовательно расширяет применение искусственного интеллекта в социально-трудовой сфере.

«Мы придаем большое значение цифровизации и развитию искусственного интеллекта. Социальная политика по своей сути требует индивидуального подхода к каждому человеку, поэтому цифровые решения должны прежде всего работать в интересах граждан. Сегодня мы уже применяем искусственный интеллект по ряду направлений – в сфере занятости, при оказании государственных услуг, в системе социальной защиты. Следующий важный шаг – использовать возможности ИИ для развития человеческого капитала: помочь людям получать востребованные навыки, быстрее находить работу и создавать новые источники дохода. Для нас важно, чтобы технологии давали человеку конкретные возможности и конкретный результат», - отметил министр труда и социальной защиты населения РК.

В Министерстве уже реализуется ряд проектов с использованием современных цифровых технологий. В частности, развивается Цифровая служба занятости, которая с применением ИИ позволяет проактивно выявлять незанятых граждан и без необходимости первоначального обращения в карьерный центр предлагать им подходящие вакансии, обучение и другие меры содействия занятости. Персональные предложения формируются с учетом образования, трудового стажа и профессиональных навыков человека. Только за два месяца благодаря ИИ-помощнику трудоустроены 3 тыс. человек.

Искусственный интеллект также применяется при назначении адресной социальной помощи, оказании государственных услуг, проведении медико-социальной экспертизы и разработке профессиональных стандартов. В частности. При поддержке ИИ обработано более 150 тыс. заявлений в рамках медико-социальной экспертизы. Более 120 профессиональных стандартов разработаны с применением ИИ и проходят этап согласования и утверждения.

Отдельное внимание Министерство уделяет развитию навыков и предпринимательских инициатив граждан. На платформе Skills Enbek гражданам на безвозмездной основе доступны более 600 образовательных курсов по различным направлениям. С начала текущего года обучение прошли более 100 тыс. казахстанцев. Возможности для развития предпринимательских инициатив и получения мер поддержки также предоставляются через Business Enbek.

В свою очередь доктор Кай-Фу Ли отметил потенциал Казахстана для развития новых моделей занятости с применением искусственного интеллекта.

«Искусственный интеллект способен не только повышать производительность, но и создавать новые экономические возможности для людей. Важно, чтобы обучение было связано с практикой и реальным рыночным спросом: человек получает необходимые навыки, выполняет конкретную задачу и может превратить свои знания в доход. Казахстан обладает значительным человеческим потенциалом, и развитие таких подходов может открыть новые возможности как на внутреннем, так и на глобальном рынке», - подчеркнул доктор Кай-Фу Ли.

Представленная в ходе встречи модель AI Earners предусматривает обучение на реальных проектах, квалификацию и подбор исполнителей под конкретные задачи. Платформа призвана соединить граждан, обладающих прикладными ИИ-навыками, с оплачиваемым спросом со стороны казахстанского бизнеса, государственных организаций и зарубежных заказчиков.

Отдельно стороны обсудили возможное участие системы занятости в реализации новых подходов.

По итогам встречи стороны договорились продолжить проработку практических механизмов сотрудничества в сфере применения искусственного интеллекта для развития человеческого капитала, повышения занятости и создания новых возможностей для получения дохода гражданами.