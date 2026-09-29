В ЗКО запущен проект по реабилитации детей с инвалидностью на дому

В Западно-Казахстанской области запущен проект по реабилитации детей с инвалидностью в домашних условиях. Проект направлен на повышение доступности реабилитационной помощи и создание условий для проведения занятий с ребенком в привычной домашней обстановке.

Законным представителям детей с инвалидностью, проходящих освидетельствование или переосвидетельствование, направляются SMS-уведомления с информацией о возможности участия в проекте.

Если семья принимает решение участвовать в проекте, специалисты знакомят законного представителя ребенка с его условиями и порядком участия. Затем проводится оценка индивидуальных потребностей и функциональных возможностей ребенка. На основании результатов оценки подбирается инновационное техническое средство реабилитации (ИТСР), соответствующее потребностям ребенка.

Особое внимание уделяется не только подбору необходимого средства, но и его правильному использованию. Перед передачей ИТСР законного представителя ребенка обучают правилам безопасного применения средства и объясняют, как использовать его в процессе домашней реабилитации.

Первый участник проекта в Западно-Казахстанской области уже определен. Жителю города Уральска Кужыргали Гибрату подобрали техническое средство реабилитации с учетом его индивидуальных потребностей и передали его для использования в домашних условиях. Мама ребенка Турсынгуль Андешова выразила уверенность, что проект положительно повлияет на процесс реабилитации ее сына.

«Я рада, что проект запустили в городе Уральске. Благодарна государству за возможность получить необходимое средство реабилитации, подобранное с учетом индивидуальных потребностей моего ребенка, и использовать его дома. Специалисты подробно объяснили нам, как правильно пользоваться средством, и провели необходимое обучение. Мы верим, что его регулярное использование в домашних условиях положительно повлияет на реабилитацию нашего ребенка. Надеемся, что в дальнейшем увидим хорошие результаты. Благодарим специалистов за такую возможность», – отметила Турсынгуль Бейбитовна.

Правильно подобранные технические средства, используемые в домашних условиях, помогают формировать двигательные навыки ребенка, поддерживать правильное положение тела, развивать самостоятельность и активнее участвовать в повседневной жизни.

Для участия в проекте можно обратиться в Центр абилитации и реабилитации лиц с инвалидностью «Ақжайық» по адресу: ЗКО, г. Уральск, п. Зачаганск, мкр. 3, строение 21.

Отметим, что на сегодняшний день проект также реализуется в Павлодарской, Кызылординской областях и области Абай, а также в городе Шымкенте.