В Казахстане детям, нуждающимся в протезно-ортопедической помощи, на безвозмездной основе предоставляются индивидуальные протезно-ортопедические изделия в соответствии с медицинскими показаниями. Данная работа является одним из важных направлений системы социальной защиты и проводится на базе Национального научного центра развития сферы социальной защиты МТСЗН РК.

Протезно-ортопедическая помощь направлена на поддержку двигательной активности детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, необходимую коррекцию и повышение эффективности реабилитации. При этом ключевым принципом является индивидуальный подход: изделие подбирается и изготавливается с учетом состояния здоровья, анатомических особенностей и потребностей конкретного ребенка.

Одним из основных направлений такой помощи является ортезирование. Ортезы – это специальные медицинские изделия, предназначенные для поддержки, стабилизации или коррекции определенной части тела, а также снижения нагрузки на нее.

В зависимости от медицинских показаний детям могут изготавливаться ортезы для стопы, голеностопного и коленного суставов, голени, всей нижней конечности, а также верхних конечностей. Какой именно вид изделия необходим ребенку, определяет специалист по результатам обследования.

Важно, что ортезы изготавливаются по индивидуальным меркам. Это особенно значимо для детей, поскольку по мере роста меняются их анатомические параметры и функциональные потребности. Поэтому задача специалистов заключается не просто в предоставлении готового изделия, а в изготовлении ортеза, соответствующего индивидуальным особенностям ребенка и способствующего достижению необходимых результатов реабилитации.

Самостоятельно выбирать ортез, ориентируясь только на возраст ребенка, фотографию или внешние признаки, не рекомендуется. Получение ортезной помощи начинается с консультации специалиста, который оценивает состояние ребенка, его двигательные возможности и необходимость ортезирования. После этого определяется необходимый вид изделия, снимаются индивидуальные мерки и изготавливается ортез.

Для граждан, имеющих право на получение протезно-ортопедической помощи, изготовление индивидуальных изделий осуществляется бесплатно в соответствии с медицинскими показаниями и установленным порядком. Такой механизм позволяет семьям получать необходимые ребенку изделия без дополнительных финансовых затрат и обеспечивает доступность протезно-ортопедической помощи.

Кроме того, государством предусмотрено возмещение расходов на проезд, если для получения протезно-ортопедической помощи необходимо выехать в другой населенный пункт. Такие расходы возмещаются не более двух раз в год. При получении мелких протезно-ортопедических средств расходы на проезд возмещаются за одну поездку. Также за одну поездку возмещаются расходы на проезд лица, сопровождающего ребенка с инвалидностью для получения протезно-ортопедической помощи.

Таким образом, государственная поддержка охватывает весь необходимый процесс: от консультации специалиста и определения потребности ребенка до индивидуального изготовления протезно-ортопедического изделия, а при необходимости возмещения расходов на проезд к месту получения помощи.

Министерство труда и социальной защиты населения РК обращает внимание родителей: если ребенку необходима ортезная или иная протезно-ортопедическая помощь, первым шагом должно стать обращение к специалисту. Правильно подобранное и изготовленное по индивидуальным меркам изделие способствует поддержанию двигательной активности ребенка, повышению его самостоятельности в повседневной жизни и эффективности реабилитации.