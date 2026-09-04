Какую социальную поддержку получают лица с инвалидностью в Казахстане?

В Казахстане действует многоуровневая система социальной поддержки лиц с инвалидностью. Она включает государственные социальные пособия, выплаты из Государственного фонда социального страхования, а также страховые выплаты в случаях, когда инвалидность наступила вследствие трудового увечья или профессионального заболевания.

Сегодня государственные социальные пособия по инвалидности получают более 544 тыс. человек. Ключевым видом денежной поддержки является государственное социальное пособие, размер которого зависит от установленной группы и причины инвалидности.

В 2026 году при инвалидности вследствие общего заболевания размер пособия составляет 111 873 тенге для лиц с инвалидностью I группы, 89 498 тенге – II группы и 61 022 тенге – III группы.

Если за гражданина уплачивались социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, ему дополнительно может быть назначена социальная выплата по случаю утраты трудоспособности. Ее размер определяется индивидуально с учетом дохода, с которого производились социальные отчисления, степени утраты общей трудоспособности и продолжительности участия в системе обязательного социального страхования.

Для работников, инвалидность которых наступила вследствие несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, или профессионального заболевания, предусмотрены страховые выплаты. Таким образом, в зависимости от жизненной ситуации государственная и страховая поддержка могут дополнять друг друга.

Отдельные меры предусмотрены для граждан, которые осуществляют уход за лицом с инвалидностью I группы, а также для матери, отца, усыновителя, опекуна или попечителя, воспитывающего ребенка с инвалидностью. Размер соответствующего ежемесячного государственного пособия в 2026 году составляет 81 871 тенге.

Оформить выплаты по инвалидности можно через Государственную корпорацию «Правительство для граждан», портал eGov.kz или в проактивном формате. После установления инвалидности гражданину направляется SMS-сообщение с предложением оформить пособие. Для его назначения достаточно подтвердить согласие ответным сообщением.

Большинство необходимых сведений система получает из государственных информационных систем. Это позволяет сократить количество запрашиваемых документов и в ряде случаев назначить выплату без личного обращения гражданина.