В преддверии Дня труда, отмечаемого в стране по инициативе Президента с 2013 года, Премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в мероприятии «Еңбек–ел мұраты», где ознакомился с проводимой работой и современными решениями в сфере занятости населения, подготовки кадров и производственной безопасности с элементами ИИ.

Продемонстрирована платформа Цифровой службы занятости, автоматически выявляющая незанятых граждан и предлагающая им работу; пилотный проект охватил более 59 тыс. граждан в Павлодарской и Мангистауской областях, с ноября систему масштабируют на другие регионы.

Акимат Астаны ознакомил с результатами программы Joltap, в рамках которой рабочим и цифровым навыкам обучено 22,2 тыс. человек для дальнейшего запуска бизнеса или фриланса. Из них 60% трудоустроено, порядка 2 тыс. человек открыли свое небольшое дело.

Проект Цифровая платформа дуального обучения ТиПО обеспечивает прямую связь студентов, преподавателей и работодателей: на примере колледжа общественного питания и сервиса Астаны трудоустройство выпускников по специальности достигло 93%.

В области промышленной безопасности представлен комплекс цифровых решений, электронные наряды-допуски, системы контроля состояния водителей, ИИ-решения в виде «Умных касок» с видеоаналитикой для предупреждения травматизма при строительстве объектов.

В Казахстане на сегодняшний день трудовой деятельностью охвачено 9,4 млн человек, с начала года работой обеспечено более 475 тыс. граждан, на Электронной бирже труда доступно свыше 800 тыс. вакансий. Правительством принимаются системные меры по подготовке кадров с учетом реальных потребностей производства и изменений на рынке труда. Разрабатывается новая Программа занятости, предусматривающая опережающее развитие профессионального обучения и подготовки специалистов с учетом технологических и экономических изменений. Отдельный акцент делается на развитии цифровых компетенций. До конца года профстандартами планируется охватить 600 рабочих профессий. В системе ТиПО усиливается подготовка специалистов совместно с работодателями. В дуальном обучении участвуют 138 тыс. студентов 552 колледжей и около 11 тыс. предприятий, еще 43 тыс. студентов обучаются по целевому заказу работодателей.

Олжас Бектенов отметил, что Глава государства придает особое значение Человеку труда. В ходе первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил, что “наша общая задача – создать условия, при которых каждый гражданин сможет найти свое место в жизни, обеспечивать честным трудом семью и приносить пользу Родине”. Согласно концепции «Адал азамат» важнейшими качествами определены трудолюбие, ответственность и стремление к знаниям.

По итогам мероприятия от имени Президента Касым-Жомарта Токаева вручены государственные награды представителям различных профессий.

Награждены:

Орденом «Құрмет»

Тұрғынжан Аутов – водитель троллейбуса ТОО «Алматыэлектротранс», стаж – 44 года;

Айдарбек Ақтанбердиев – монтер КГП «Метрополитен», стаж – 44 года;

Арыстанқали Байымбетов – начальник отдела ТОО «Казахойл Актобе», стаж – 39 лет;

Константин Башкиров – станочник АО «Степногорский подшипниковый завод», стаж – 43 года;

Айжан Беркінбаева – начальник отдела Управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области, стаж – 28 лет;

Сәкен Ділдәбаев – токарь ТОО «KARLSKRONA LC AB», стаж – 44 года;

Валентина Зенкина – мастер ТОО «СТТФ «Galex Plus», стаж – 52 года;

Шайхула Зиганшин – старший машинист АО «Galanz bottlers», стаж – 47 лет;

Кеңес Ысқақов – машинист рудника «Жайрем» АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат», стаж – 36 лет;

Аян Қайыр – главный инженер Павлодарского филиала АО «Кедентранссервис», стаж – 30 лет;

Владимир Крайсман – учредитель-директор НУ «Медицинский центр «Нур-Авиценум», стаж – 53 года;

Оралбай Кұсайынов – слесарь рудника «Семизбай» ТОО «Семізбай-U», стаж – 33 года;

Салмен Нұрмағанов – машинист ТОО «Астана-Зеленстрой», стаж – 47 лет;

Өркен Станбеков – электромонтер ТОО «Жамбыл электр жүйесі», стаж – 34 года;

Бекжан Сыздықов – водитель ТОО «Сатпаевское предприятие тепло-водоснабжения», стаж – 37 лет;

Қанатбек Теміров – слесарь-ремонтник Павлодарского филиала ТОО «KSP Steel», стаж – 40 лет;

Қайрат Шағырбай – машинист тепловоза Туркестанского эксплуатационного локомотивного депо ТОО «ҚТЖ – Грузовые перевозки», стаж – 15 лет;

Бейбітгүл Шонкенова – социальный работник КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг Тарбагатайского района», стаж – 36 лет.

Орденом «Еңбек даңқы» III степени

Қанат Темірбеков – машинист экскаватора КГП «Астана су арнасы», стаж – 44 года;

Вячеслав Тюков – слесарь-сантехник ТОО «Силикат», стаж – 26 лет.

Медалью «Ерен еңбегі үшін»

Арыстан Әбішев – электрогазосварщик ТОО «Комаровское горное предприятие», стаж – 31 год;

Берік Акылбеков – тракторист ТОО «Қарағанды Су», стаж – 30 лет;

Талғат Байымбетов – механизатор ТОО «Жаңажол», стаж – 43 года;

Мұрат Дүкебаев – оператор филиала «Тараз» Управления магистральных газопроводов АО «Интергаз Центральная Азия», стаж – 40 лет;

Бейсенғазы Жұмабеков – механизатор ТОО «Агрофирма «Приречное», стаж – 38 лет;

Баратбай Қиясов – токарь ТОО «Qut-Bereke Qurylys», стаж – 40 лет;

Саятхан Құдайбергенов – тренер КГУ «Специализированная детско-юношеская школа № 1 города Талдыкорган», стаж – 37 лет;

Орынбасар Кұжантаев – газорезчик ТОО «АтырауНефтеМаш», стаж – 44 года;

Ермек Майқынов – механизатор КХ «Майкынов Е», стаж – 37 лет;

Мырза Малкенов – каменщик АО «ШалқияЦинк ЛТД», стаж – 31 год;

Мұрат Мұрзатаев – главный инженер ТОО «Агротехника-Жамбыл», стаж – 40 лет;

Шалғымбай Мырзалиев – слесарь Управления по добыче нефти и газа «Октябрьмұнай» АО «СНПС-Ақтөбемұнайгаз», стаж – 42 года;

Татьяна Олейникова – ревизор ТОО «Транспортная компания города Усть-Каменогорска», стаж – 37 лет;

Сергей Петрунин – начальник участка ТОО «Варваринское», стаж – 46 лет;

Мұрат Сабитов – машинист ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», стаж – 44 года;

Есен Сұлтанов – токарь филиала «Атбасарский электровозоремонтный завод» ТОО «Қамқор Локомотив», стаж – 40 лет;

Таңат Шонқалов – начальник отдела АО «Қаражанбасмұнай», стаж – 45 лет.