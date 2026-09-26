В преддверии Дня труда Премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в мероприятии «Еңбек–ел мұраты»
В преддверии Дня труда, отмечаемого в стране по инициативе Президента с 2013 года, Премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в мероприятии «Еңбек–ел мұраты», где ознакомился с проводимой работой и современными решениями в сфере занятости населения, подготовки кадров и производственной безопасности с элементами ИИ.
Продемонстрирована платформа Цифровой службы занятости, автоматически выявляющая незанятых граждан и предлагающая им работу; пилотный проект охватил более 59 тыс. граждан в Павлодарской и Мангистауской областях, с ноября систему масштабируют на другие регионы.
Акимат Астаны ознакомил с результатами программы Joltap, в рамках которой рабочим и цифровым навыкам обучено 22,2 тыс. человек для дальнейшего запуска бизнеса или фриланса. Из них 60% трудоустроено, порядка 2 тыс. человек открыли свое небольшое дело.
Проект Цифровая платформа дуального обучения ТиПО обеспечивает прямую связь студентов, преподавателей и работодателей: на примере колледжа общественного питания и сервиса Астаны трудоустройство выпускников по специальности достигло 93%.
В области промышленной безопасности представлен комплекс цифровых решений, электронные наряды-допуски, системы контроля состояния водителей, ИИ-решения в виде «Умных касок» с видеоаналитикой для предупреждения травматизма при строительстве объектов.
В Казахстане на сегодняшний день трудовой деятельностью охвачено 9,4 млн человек, с начала года работой обеспечено более 475 тыс. граждан, на Электронной бирже труда доступно свыше 800 тыс. вакансий. Правительством принимаются системные меры по подготовке кадров с учетом реальных потребностей производства и изменений на рынке труда. Разрабатывается новая Программа занятости, предусматривающая опережающее развитие профессионального обучения и подготовки специалистов с учетом технологических и экономических изменений. Отдельный акцент делается на развитии цифровых компетенций. До конца года профстандартами планируется охватить 600 рабочих профессий. В системе ТиПО усиливается подготовка специалистов совместно с работодателями. В дуальном обучении участвуют 138 тыс. студентов 552 колледжей и около 11 тыс. предприятий, еще 43 тыс. студентов обучаются по целевому заказу работодателей.
Олжас Бектенов отметил, что Глава государства придает особое значение Человеку труда. В ходе первой сессии Қазақстан Халық Кеңесі Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил, что “наша общая задача – создать условия, при которых каждый гражданин сможет найти свое место в жизни, обеспечивать честным трудом семью и приносить пользу Родине”. Согласно концепции «Адал азамат» важнейшими качествами определены трудолюбие, ответственность и стремление к знаниям.
По итогам мероприятия от имени Президента Касым-Жомарта Токаева вручены государственные награды представителям различных профессий.
Награждены:
Орденом «Құрмет»
Тұрғынжан Аутов – водитель троллейбуса ТОО «Алматыэлектротранс», стаж – 44 года;
Айдарбек Ақтанбердиев – монтер КГП «Метрополитен», стаж – 44 года;
Арыстанқали Байымбетов – начальник отдела ТОО «Казахойл Актобе», стаж – 39 лет;
Константин Башкиров – станочник АО «Степногорский подшипниковый завод», стаж – 43 года;
Айжан Беркінбаева – начальник отдела Управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области, стаж – 28 лет;
Сәкен Ділдәбаев – токарь ТОО «KARLSKRONA LC AB», стаж – 44 года;
Валентина Зенкина – мастер ТОО «СТТФ «Galex Plus», стаж – 52 года;
Шайхула Зиганшин – старший машинист АО «Galanz bottlers», стаж – 47 лет;
Кеңес Ысқақов – машинист рудника «Жайрем» АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат», стаж – 36 лет;
Аян Қайыр – главный инженер Павлодарского филиала АО «Кедентранссервис», стаж – 30 лет;
Владимир Крайсман – учредитель-директор НУ «Медицинский центр «Нур-Авиценум», стаж – 53 года;
Оралбай Кұсайынов – слесарь рудника «Семизбай» ТОО «Семізбай-U», стаж – 33 года;
Салмен Нұрмағанов – машинист ТОО «Астана-Зеленстрой», стаж – 47 лет;
Өркен Станбеков – электромонтер ТОО «Жамбыл электр жүйесі», стаж – 34 года;
Бекжан Сыздықов – водитель ТОО «Сатпаевское предприятие тепло-водоснабжения», стаж – 37 лет;
Қанатбек Теміров – слесарь-ремонтник Павлодарского филиала ТОО «KSP Steel», стаж – 40 лет;
Қайрат Шағырбай – машинист тепловоза Туркестанского эксплуатационного локомотивного депо ТОО «ҚТЖ – Грузовые перевозки», стаж – 15 лет;
Бейбітгүл Шонкенова – социальный работник КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг Тарбагатайского района», стаж – 36 лет.
Орденом «Еңбек даңқы» III степени
Қанат Темірбеков – машинист экскаватора КГП «Астана су арнасы», стаж – 44 года;
Вячеслав Тюков – слесарь-сантехник ТОО «Силикат», стаж – 26 лет.
Медалью «Ерен еңбегі үшін»
Арыстан Әбішев – электрогазосварщик ТОО «Комаровское горное предприятие», стаж – 31 год;
Берік Акылбеков – тракторист ТОО «Қарағанды Су», стаж – 30 лет;
Талғат Байымбетов – механизатор ТОО «Жаңажол», стаж – 43 года;
Мұрат Дүкебаев – оператор филиала «Тараз» Управления магистральных газопроводов АО «Интергаз Центральная Азия», стаж – 40 лет;
Бейсенғазы Жұмабеков – механизатор ТОО «Агрофирма «Приречное», стаж – 38 лет;
Баратбай Қиясов – токарь ТОО «Qut-Bereke Qurylys», стаж – 40 лет;
Саятхан Құдайбергенов – тренер КГУ «Специализированная детско-юношеская школа № 1 города Талдыкорган», стаж – 37 лет;
Орынбасар Кұжантаев – газорезчик ТОО «АтырауНефтеМаш», стаж – 44 года;
Ермек Майқынов – механизатор КХ «Майкынов Е», стаж – 37 лет;
Мырза Малкенов – каменщик АО «ШалқияЦинк ЛТД», стаж – 31 год;
Мұрат Мұрзатаев – главный инженер ТОО «Агротехника-Жамбыл», стаж – 40 лет;
Шалғымбай Мырзалиев – слесарь Управления по добыче нефти и газа «Октябрьмұнай» АО «СНПС-Ақтөбемұнайгаз», стаж – 42 года;
Татьяна Олейникова – ревизор ТОО «Транспортная компания города Усть-Каменогорска», стаж – 37 лет;
Сергей Петрунин – начальник участка ТОО «Варваринское», стаж – 46 лет;
Мұрат Сабитов – машинист ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», стаж – 44 года;
Есен Сұлтанов – токарь филиала «Атбасарский электровозоремонтный завод» ТОО «Қамқор Локомотив», стаж – 40 лет;
Таңат Шонқалов – начальник отдела АО «Қаражанбасмұнай», стаж – 45 лет.