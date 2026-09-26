Ко Дню труда казахстанцы высказали отношение к рабочим профессиям

В преддверии Дня труда Министерство труда и социальной защиты населения на платформе eGov провело опрос граждан и выяснило их мнение об отношении к рабочим профессиям и положении их представителей в обществе.

В исследовании приняли участие 1 305 респондентов.

Результаты опроса показали следующее:

Уважение к человеку труда остается важнейшей и безусловной общественной ценностью.

Об этом заявили 76,2% респондентов.

Участники опроса также выделили профессии и сферы, представители которых, по их мнению, наиболее значимы для дальнейшего развития страны.

Самые высокие рейтинги набрали строители. Об их приоритетной значимости заявили 20,3%.

Работников сельского хозяйства в числе наиболее значимых профессионалов страны назвали 16,7%.

14,8% респондентов главными для будущего Казахстана считают работников промышленного производства,14,4% - электриков.

Также респонденты высказали позиции о высокой значимости труда сварщиков, работников коммунальных служб, механиков, водителей, поваров, слесарей и машинистов.

Отдельное внимание в исследовании уделено людям труда, чьи профессиональные достижения могут служить примером.

19,5% указали, что точно знают представителей рабочих профессий, достижения которых заслуживают внимания всей страны.

51,6% респондентов выразили мнение, что достижения и значимость представителей рабочих профессий важны с точки зрения достижения отраслей, поэтому конкретных представителей выделять сложно, либо нецелесообразно.

Удовлетворённость положением людей труда и принимаемыми в стране мерами в этом направлении выразили 47,7% респондентов.

На необходимости дальнейшего развития усилий и принятии дополнительных мер для повышения престижа рабочих профессий и статуса их представителей в обществе указали 41,2%.

Итоги опроса подтвердили высокий уровень осознания в обществе вклада людей труда в общее развитие и необходимость обеспечения их высокого общественного статуса.

День труда в этом контексте является поводом еще раз отметить вклад людей разных профессий в развитие страны и общества.

Справочно: в опросе приняли участие 1 305 респондентов. Среди участников исследования 53,1% составили женщины, 46,9% - мужчины. 61,2% опрошенных на момент проведения исследования являлись работающими гражданами.