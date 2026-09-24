Совершенствуется порядок финансирования при полном государственном обеспечении

В Казахстане предлагается усовершенствовать порядок финансирования при полном государственном обеспечении граждан. Соответствующие изменения направлены на исключение дублирования расходов и более эффективное использование бюджетных средств при сохранении предусмотренных законодательством социальных гарантий.

В настоящее время граждане, проживающие в государственных стационарных центрах оказания специальных социальных услуг, находятся на полном государственном обеспечении. За счет бюджетных средств обеспечиваются их проживание, питание, одежда, социальные услуги, медицинская помощь и уход в предусмотренном законодательством объеме. Государственное обеспечение также предусмотрено для граждан, находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

При этом действующий механизм предусматривает распределение пенсионных выплат и государственных социальных пособий: 30% соответствующей выплаты перечисляются непосредственно гражданину и остаются в его личном распоряжении, тогда как 70% направляются на специальный счет центра. Эти средства используются на дополнительные расходы, связанные с обеспечением получателей социальных услуг, в том числе на дополнительное питание, мягкий инвентарь и другие предусмотренные законодательством нужды.

Вместе с тем основные расходы на содержание граждан, находящихся на полном государственном обеспечении, уже покрываются за счет средств государственного бюджета. В связи с этим предлагается скорректировать порядок использования 70% пенсионных выплат и государственных социальных пособий с целью исключения возможного дублирования финансирования одних и тех же расходов.

При этом размер средств, остающихся непосредственно в распоряжении гражданина, не изменяется. Как и прежде, 30% соответствующей пенсионной выплаты или государственного социального пособия будут выплачиваться гражданину на личные нужды.

Предлагается, чтобы оставшиеся 70% не использовались для повторного финансирования расходов, которые уже обеспечиваются государством. Сэкономленные бюджетные ресурсы могут быть направлены на реализацию социально значимых проектов, развитие системы социальной защиты населения и повышение качества социальных услуг.

Важно отметить, что предлагаемые изменения не предусматривают сокращения объема государственного обеспечения граждан. Проживание, питание, уход, медицинская помощь и другие социальные услуги, предоставление которых предусмотрено законодательством, продолжат обеспечиваться государством в установленном порядке. Новый порядок предлагается применять исключительно на период нахождения гражданина на полном государственном обеспечении.

После прекращения проживания в центре оказания специальных социальных услуг либо после освобождения из учреждения уголовно-исполнительной системы выплата пенсии по возрасту, пенсии за выслугу лет или государственного социального пособия возобновляется в полном объеме - 100%.

Таким образом, для граждан сохраняется предусмотренная действующим порядком доля средств, находящаяся в их личном распоряжении, - 30% соответствующей выплаты. Основное изменение касается порядка использования оставшихся 70% и направлено на исключение дублирования расходов, повышение эффективности использования государственных средств и сохранение социальных гарантий граждан.