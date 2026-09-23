Сегодня представители Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан посетили АО НК «КазМунайГаз» для обсуждения вопросов занятости в нефтегазовой отрасли. В мероприятии приняли участие министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев и председатель Правления КМГ Асхат Хасенов.

Рассмотрена текущая ситуация в сфере трудоустройства, в том числе в регионах присутствия КМГ. Национальной компанией озвучен ряд предложений по совершенствованию трудового законодательства страны, интеграции разработанной при поддержке КМГ цифровой системы «E-Kezek» для учета и оформления соискателей рабочих мест с электронной биржей труда «Еnbek.kz», более широкому вовлечению частного бизнеса в систему поиска и найма персонала, а также развитию занятости вне нефтяного сектора.

В свою очередь Министерство представило цифровые решения в данной области, включая Цифровую службу занятости, инструменты проактивного подбора вакансий и мониторинга трудовых рисков.

По итогам совещания стороны договорились продолжать совместную работу по ключевым направлениям.