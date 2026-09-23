Казахстан и «ООН-женщины» обсудили вопросы занятости и социальной поддержки женщин

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК прошла встреча с Региональным директором Структуры «ООН-женщины» в Европе и Центральной Азии Санс Луке Белен. Встречу провел первый вице-министр Ербол Туякбаев.

Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере занятости женщин, социальной защиты, гендерного равенства, а также развития системы ухода.

Казахстан на протяжении многих лет сотрудничает с организациями системы ООН в сфере семейной и гендерной политики, социальной защиты и расширения экономических возможностей женщин. В частности, в 2019–2024 годах Министерство совместно со Структурой «ООН-женщины» реализовало проект при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и в партнерстве с ЮНИСЕФ, ЮНФПА и ПРООН.

В ходе встречи Ербол Туякбаев отметил, что сегодня в Казахстане заняты 4,5 млн женщин, в том числе 3,6 млн работают по найму. По итогам 2025 года женщины возглавляли более 48% субъектов малого и среднего предпринимательства, а их доля среди всех предпринимателей страны составила 54%.

В Казахстане сформирована система мер, направленных на создание условий для сочетания семейных обязанностей и профессиональной реализации женщин. Она включает трудовые гарантии, сохранение рабочего места на период отпуска по уходу за ребенком, защиту от необоснованного увольнения, пособия и социальные выплаты, обучение и содействие занятости, поддержку предпринимательских инициатив, а также цифровые сервисы.

Региональный директор Структуры «ООН-женщины» в Европе и Центральной Азии Белен Санс Луке положительно отметила предпринимаемые Казахстаном меры в данном направлении.

«Мы видим, что Казахстан предпринимает важные шаги и вкладывает значительные усилия в развитие социальной политики, направленной на расширение возможностей женщин на рынке труда. В частности, создаются условия, позволяющие женщинам совмещать профессиональную деятельность и семейные обязанности. Также предпринимаются меры по сокращению разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами и обеспечению соблюдения трудовых прав. Все эти меры имеют большое значение, поскольку женщины Казахстана способны внести значительный вклад в развитие страны и ее экономики. Мы надеемся, что эта работа будет продолжена и женщины будут играть все более значимую роль в развитии Казахстана», - отметила Санс Луке Белен.

Эти меры будут и далее совершенствоваться с учетом потребностей семей, ситуации на рынке труда и развития услуг по уходу за детьми. Соответствующая работа ведется с учетом задач, обозначенных Главой государства 19 сентября во время выступления в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан».

Участники встречи также отметили важность дальнейшего развития условий для совмещения родительства и профессиональной деятельности. В их числе - развитие услуг по уходу за детьми, гибких форматов работы, возможностей для повышения квалификации и сохранение трудовых гарантий.

Кроме того, рассмотрены подходы, предусмотренные Региональной повесткой действий в сфере ухода на 2026–2030 годы.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и обмене опытом в сфере занятости женщин, социальной защиты и гендерного равенства.