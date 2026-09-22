Государственная гарантия сохранности пенсионных накоплений: что изменится с 2027 года

С 1 января 2027 года в Казахстане изменится подход к осуществлению государственной гарантии по сохранности пенсионных накоплений.

При этом предлагаемые изменения не означают отказ государства от обеспечения сохранности пенсионных взносов в ЕНПФ.

В настоящее время при возникновении у гражданина права на пенсионные выплаты проводится расчет разницы между суммой фактически внесенных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции и размером пенсионных накоплений в ЕНПФ, которая выплачивается за счет средств республиканского бюджета.

С 1 января следующего года механизм государственной гарантии изменится. В соответствии со статьей 217 Социального кодекса Республики Казахстан государство гарантирует получателям сохранность пенсионных взносов в ЕНПФ в их фактически внесенном размере.

Минтруда разъясняет, что ранее у граждан не было возможности самостоятельно влиять на инвестиционную стратегию управления своими пенсионными накоплениями. Поскольку государство определяло инвестиционную политику и ограничивало право вкладчиков распоряжаться своими средствами, оно принимало на себя обязательство по компенсации разницы между фактической доходностью и уровнем инфляции.

С расширением права вкладчиков самостоятельно выбирать управляющую компанию и инвестиционную стратегию первоначальная правовая и экономическая логика государственной гарантии утрачивает свое значение.

Система управления пенсионными активами остается под многоуровневым государственным контролем. Совет по управлению Национальным фондом Республики Казахстан, возглавляемый Президентом Республики Казахстан, определяет основные направления инвестиционной политики, рассматривает предложения по повышению эффективности управления активами и заслушивает отчеты по итогам их инвестирования.

Национальный Банк Республики Казахстан формирует перечень финансовых инструментов, разрешенных для инвестирования пенсионных активов, а Правительство Республики Казахстан утверждает соответствующие подходы и параметры инвестиционной политики.

Таким образом, предлагаемые изменения предусматривают совершенствование механизма реализации государственной гарантии.