Премьер-министр поручил обеспечить адресное предоставление социальной помощи

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел совещание по вопросам реализации поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных 19 сентября в ходе республиканской экологической акции «Таза Қазақстан».

«Как отметил Глава государства, наша страна вступила в эпоху масштабных преобразований. Новая Конституция открывает новые возможности для дальнейшего развития Передового Казахстана. Уже сегодня во всех сферах реализуются масштабные реформы.

Совсем недавно Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил перед Правительством ряд задач по вопросам оказания гражданам социальной помощи, формирования высокой экологической культуры, обеспечения максимально высокого качества городских дорог и дорог республиканского значения, а также широкого распространения опыта Центра урбанистики города Астаны», – отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр заслушал доклады министерств о ходе реализации поручений Президента по соответствующим направлениям.

«Как отметил Президент, государство неукоснительно выполняет свои социальные обязательства. При этом важно обеспечить предоставление необходимой социальной помощи только действительно нуждающимся гражданам. Министрам и акимам необходимо провести масштабную работу по всем обозначенным направлениям. Следует широко информировать граждан о видах предоставляемой помощи. В регионах акиматам необходимо усилить разъяснительную работу среди получателей социальных пособий», – сказал Премьер-министр.

Адресное предоставление социальной помощи

В рамках реализации данных поручений министр труда и социальной защиты населения Асқарбек Ертаев доложил о мерах по предоставлению гражданам социальной помощи и льгот.

Согласно информации ведомства, первый этап предусматривает формирование нормативной базы для перехода к адресной модели государственной поддержки, основанной на принципе «помощь должна предоставляться действительно нуждающимся гражданам». Этот этап охватывает 14 видов из 36 социальных выплат.

На втором этапе 13 видов социальной помощи, предоставляемой местными исполнительными органами, будут объединены в четыре вида в зависимости от уровня нуждаемости. Также озвучены предложения по адресному предоставлению государственной поддержки ветеранам на основе принципа нуждаемости с начала 2027 года.

Кроме того, рассмотрена целесообразность предоставления мужчинам отпуска по уходу за ребенком, а также возможность совершенствования форм поддержки женщин в период ухода за ребенком в течение двух лет за счет увеличения количества мест в детских садах и решения вопроса дефицита нянь для детей раннего возраста.

Также были представлены результаты внедрения инструментов искусственного интеллекта в процесс оказания помощи лицам с инвалидностью. В частности, выявлено 167 случаев установления инвалидности с использованием поддельных медицинских документов, соответствующие материалы направлены в правоохранительные органы. Кроме того, выявлено 18 647 случаев совпадения идентичных данных в сведениях о разных лицах. Работа в этом направлении продолжается.

Вышеуказанные реформы распространяются на получателей государственной помощи, относящихся, согласно данным системы «Цифровая карта семьи», к категориям благосостояния «А» – высокий уровень и «В» – удовлетворительный уровень.

В рамках данного направления акиматы проводят опрос граждан посредством информационной системы «Цифровая карта семьи». С 1 октября текущего года население поэтапно начнут информировать об изменениях в условиях назначения социальных выплат посредством SMS-сообщений, мобильного приложения eGov Mobile и мобильных приложений банков.

По всем указанным предложениям разработаны законодательные поправки, которые будут внесены на рассмотрение Курултая.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству труда и социальной защиты населения совместно с акимами регионов скоординировать работу по обеспечению адресного предоставления социальной помощи и пособий.