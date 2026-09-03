Более 32 тысяч объектов в Казахстане стали доступнее для лиц с инвалидностью

Министерство труда и социальной защиты населения РК продолжает системную работу по созданию доступной и безбарьерной среды для лиц с инвалидностью. До конца 2026 года в стране планируется адаптировать 34 573 объекта социальной инфраструктуры. По состоянию на 1 сентября текущего года уже адаптировано 32 802 объекта.

В числе адаптированных объектов – организации образования и здравоохранения, учреждения культуры, государственные учреждения, а также объекты торговли и сферы услуг.

Работа проводится во всех регионах страны в рамках Концепции инклюзивной политики Республики Казахстан на 2025–2030 годы, Дорожной карты и проекта «Халықпен бірге», реализуемого по поручению Главы государства.

При адаптации объектов основное внимание уделяется тому, чтобы человек с инвалидностью мог самостоятельно и безопасно попасть в здание, передвигаться внутри него и получить необходимые услуги.

Оценивается весь путь человека: от прилегающей территории и входной группы до места оказания услуги. Также проверяются пути движения внутри здания, санитарно-бытовые помещения, средства информации и телекоммуникации.

Таким образом, доступность объекта определяется не наличием отдельного элемента, а тем, может ли человек самостоятельно и без препятствий воспользоваться его услугами.

Важным инструментом информирования и общественного контроля является Интерактивная карта доступности. На ней размещаются сведения о доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

Работа по адаптации объектов ведется местными исполнительными органами совместно с государственными учреждениями и представителями бизнеса. При этом учитываются современные требования доступности, а также обращения и реальные потребности граждан.

В Министерстве труда отмечают, что создание безбарьерной среды предполагает комплексную работу по адаптации зданий и созданию необходимых условий для лиц с инвалидностью.