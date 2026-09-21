Более 30 лет в профессии: Татьяна Олейникова передает опыт молодым специалистам

В преддверии Дня труда Министерство труда и социальной защиты населения РК продолжает рассказывать о казахстанцах, которые своим многолетним трудом, профессионализмом и преданностью делу вносят вклад в развитие страны.

Одна из таких историй – трудовой путь Татьяны Олейниковой из Усть-Каменогорска. Более 30 лет ее профессиональная деятельность связана с городским трамвайным парком. Свой трудовой путь здесь она начала в 1995 году кондуктором, а в 2002 году получила удостоверение водителя трамвая. Сегодня Татьяна Олейникова работает ревизором по безопасности движения и передает накопленный опыт молодым специалистам.

Особое место в ее работе занимает наставничество. Под руководством Татьяны будущие водители проходят практическую подготовку: изучают устройство вагона, осваивают управление и учатся правильно действовать в различных ситуациях на линии.

«Все люди разные, поэтому к каждому нужен индивидуальный подход. Мы учим их не только управлять. Важно, чтобы водитель хорошо знал технику и понимал, как действовать в той или иной ситуации. Я хочу, чтобы мои ученики не боялись и в любых обстоятельствах умели сохранять спокойствие. Если водитель не поддается панике, он сможет найти решение возникшей проблемы», - говорит Татьяна Олейникова.

После получения удостоверения молодые водители продолжают стажировку под руководством опытных специалистов и только после необходимой практической подготовки приступают к самостоятельной работе. При этом ученики Татьяны продолжают обращаться к своему наставнику за советом и после выхода на городские маршруты.

Многолетний труд и вклад Татьяны Олейниковой в подготовку нового поколения работников получили признание. В 2026 году она стала победителем регионального этапа республиканского конкурса «Еңбек жолы» в Восточно-Казахстанской области в номинации «Лучший наставник работающей молодежи».

Всего в 2026 году на региональном этапе конкурса «Еңбек жолы» местными исполнительными органами было принято 423 заявки.

Конкурс «Еңбек жолы» проводится Министерством труда и социальной защиты населения РК с 2014 года и направлен на повышение престижа труда и рабочих профессий, развитие института наставничества, а также сохранение трудовых традиций и преемственности поколений.

Отметим, в рамках празднования Дня труда в Астане состоится республиканский форум, организованный Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с акиматом столицы. Одним из центральных событий форума станет торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса «Еңбек жолы». Также в рамках мероприятия представителям рабочих профессий будут вручены государственные награды.

История Татьяны Олейниковой – один из примеров того, как профессиональный опыт становится основой для подготовки нового поколения специалистов. Именно такие люди сохраняют профессиональные традиции, обеспечивают преемственность поколений и своим ежедневным трудом вносят вклад в развитие страны.