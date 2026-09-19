В республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», которая проходит во всех регионах Казахстана, активное участие приняли и сотрудники Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

В рамках акции сотрудники ведомства провели работу по наведению чистоты и благоустройство рабочих территорий, внесли свой вклад в содержание окружающей среды. Всего в экоакции приняли участие более 150 работников министерства.

Инициатива «Таза Қазақстан» направлена на охрану окружающей среды, благоустройство населенных пунктов, формирование экологической культуры и ответственности в обществе.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивает необходимость формирования культуры чистоты и порядка как неотъемлемой части повседневной жизни каждого гражданина. Так инициатива «Таза Қазақстан» должна стать устойчивой общественной ценностью, формирующей культуру бережного отношения к окружающей среде, а не ограничиваться разовой кампанией.

При этом немаловажен вклад в чистоту и благоустройство как государственных органов, так и организаций, и граждан. Коллектив Министерства труда и социальной защиты населения принял активное участие в общем деле и внес свой вклад в чистоту и благоустройство территорий, на которых они трудятся.

Для улучшения окружающей среды не всегда требуются масштабные меры. Даже такие простые действия, как выброс мусора в специально отведенное место, поддержание чистоты во дворе и общественных местах, сострадание к природе, положительно влияют на комфорт и чистоту общей среды.

«Таза Қазақстан» - это не просто уборка или однодневная акция. Это общенациональная инициатива, которая формирует культуру бережного отношения к родной земле, к природе и ответственного отношения к общему пространству.