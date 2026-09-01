Министр труда поздравил школьников, учителей и родителей с Днём знаний

Дорогие школьники, уважаемые учителя и родители!

От всей души поздравляю вас с Днём знаний – замечательным праздником, который знаменует начало нового учебного года!

Образование – одна из важнейших ценностей, которая помогает человеку найти свой путь, раскрыть свои возможности и определяет будущее страны. Великий казахский поэт Абай говорил: «Слово, рожденное от знающего, пусть встретит стремящегося к знаниям», подчеркивая важность стремления к знаниям, постоянного поиска и труда.

Сегодня особенно важный день для ребят, которые впервые переступают порог школы. Для них это первый шаг в мир знаний, а для родителей и близких – трогательный и памятный момент. Первый день в школе — это не только начало нового этапа в жизни ребенка, но и особенное событие для всей семьи.

Дорогие школьники! Перед вами открывается большой путь, наполненный знаниями, новыми возможностями и важными целями. Школа – это не только место, где получают знания, но и среда, в которой формируется личность, определяются мечты и появляется понимание ответственности за свое будущее.

Пусть каждый урок станет для вас началом новых возможностей. Читайте, учитесь, стремитесь к знаниям, не бойтесь задавать вопросы и ошибаться. Ведь путь к большим достижениям начинается с настойчивости, труда и постоянного стремления к развитию. Пусть ваши мечты будут высокими, а цели – четкими.

Уважаемые учителя! Ваш труд – бесценный вклад в воспитание подрастающего поколения и будущее страны. Знания и жизненные ориентиры, которые учитель дает своему ученику, оказывают влияние на весь его дальнейший путь. Искренне благодарю всех педагогов, которые помогают детям получать качественное образование и воспитывают в них человечность, ответственность и трудолюбие.

Уважаемые родители! В образовании ребенка большое значение имеют взаимопонимание и поддержка семьи и школы. Разделяйте радость от каждого достижения своих детей, поддерживайте их на каждом этапе и верьте в их мечты. Один из главных уроков, который мы можем дать ребенку, – любовь к знаниям и уважение к труду.

Пусть новый учебный год принесет всем новые возможности, большие успехи и яркие достижения! Пусть у школьников растет интерес к знаниям, труд учителей приносит достойные результаты, а радость родителей становится еще больше. Пусть в каждой школе царят стремление к знаниям и новаторство, а в каждой семье – благополучие и радость.

С Днём знаний! Пусть новый учебный год начнется успешно и принесет всем большие достижения!

С наилучшими пожеланиями,

Министр труда и социальной защиты населения

Республики Казахстан

Аскарбек Ертаев