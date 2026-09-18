Более 12,6 тыс. школьников и студентов нашли работу в рамках проекта «Мои летние каникулы»

В Казахстане второй год реализуется проект «Мои летние каникулы», который создает дополнительные возможности для легальной и безопасной трудовой занятости школьников и студентов в период летних каникул.

Одним из ключевых инструментов проекта стала Электронная биржа труда Enbek.kz, где действует специальный раздел «Мои летние каникулы». С его помощью учащиеся могут знакомиться с доступными вакансиями, размещать резюме и самостоятельно подбирать подходящие варианты временной занятости.

Возможность трудоустройства предусмотрена законодательством с учетом возраста и установленных требований. В частности, трудовой договор, как правило, заключается с гражданами, достигшими 16 лет. При соблюдении предусмотренных законом условий трудовой договор может заключаться также с учащимися с 14 лет - для работы в свободное от учебы время, которая не причиняет вреда здоровью и не нарушает процесс обучения. В таких случаях требуется письменное согласие одного из родителей, опекуна, попечителя или усыновителя, а трудовой договор также подписывается законным представителем.

Проект позволяет подросткам получить первый трудовой опыт, познакомиться с требованиями работодателей, приобрести практические навыки и освоить современные цифровые инструменты поиска работы.

В 2026 году в рамках проекта «Мои летние каникулы» работу нашли более 12,6 тыс. школьников и студентов. В числе наиболее востребованных направлений - работа курьерами, промоутерами, помощниками в офисах, операторами call-центров, администраторами и помощниками продавцов. Также подростки были заняты на архивных и других легких административных работах, а также в сфере культуры и творчества.

Дополнительные возможности для временной занятости были доступны и через другие инструменты. В период летних каникул 18,2 тыс. школьников и студентов были трудоустроены через цифровые платформы, еще 5,4 тыс. человек приняли участие в общественных работах.

При организации трудовой занятости несовершеннолетних особое внимание уделяется соблюдению их трудовых прав и обеспечению безопасных условий труда. Законодательством для работников, не достигших 18 лет, предусмотрены дополнительные гарантии, в том числе ограничения по продолжительности рабочего времени, запрет на тяжелые, вредные и опасные работы, а также на ночные и сверхурочные работы.

В 2026 году в рамках профилактической работы государственными инспекторами труда проверено 8 256 предприятий и организаций, в том числе объекты общественного питания, автозаправочные станции, автомойки, компьютерные клубы, объекты торговли и развлечений, расположенные в парках, на рынках и в торгово-развлекательных центрах, а также крестьянские хозяйства, станции технического обслуживания, городские пляжи, зоны отдыха и другие объекты.

Работа по развитию безопасной и официальной занятости подростков продолжается. Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан призывает работодателей при приеме на работу несовершеннолетних неукоснительно соблюдать требования трудового законодательства и создавать безопасные условия труда.

Родителям и подросткам рекомендуется отдавать предпочтение официальному трудоустройству, заранее знакомиться с условиями работы и убедиться в том, что предлагаемый вид деятельности соответствует возрасту и установленным требованиям трудового законодательства.

Проект «Мои летние каникулы» продолжает выполнять важную практическую задачу - помогать молодым казахстанцам получать первый трудовой опыт в безопасных и законных условиях, одновременно формируя навыки самостоятельного поиска работы и знакомства с рынком труда.