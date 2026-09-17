Общественный совет МТСЗН определил приоритеты работы до конца 2026 года

В Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан состоялось второе заседание Общественного совета. Участники обсудили актуальные вопросы социально-трудовой сферы и миграционной политики, а также утвердили план работы Совета до конца 2026 года.

Заседание прошло в гибридном формате с участием министра труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаева, вице-министров, руководителей комитетов и профильных структурных подразделений Министерства, а также членов Общественного совета.

В ходе заседания вице-министры Эльдар Кузенбаев и Бахтияр Жазыкпаев представили информацию о предлагаемых законодательных мерах по совершенствованию миграционной политики и подходах в социальной сфере.

Представители Министерства разъяснили основные положения рассматриваемых инициатив и ответили на вопросы членов Общественного совета. Обсуждение позволило участникам обменяться мнениями и предложениями по дальнейшему совершенствованию государственной политики в соответствующих направлениях.

Одним из ключевых вопросов повестки стало определение приоритетов дальнейшей работы Общественного совета. Проект плана работы на оставшийся период 2026 года представил директор Департамента стратегического развития и международного сотрудничества Талгат Галиев. В ходе обсуждения также рассмотрены семь предложений, поступивших от членов Совета.

Утвержденный план охватывает широкий круг вопросов, связанных с обеспечением занятости населения, трудоустройством лиц с инвалидностью и ресоциализацией, социальной защитой населения, регулированием трудовых отношений и цифровизацией социально-трудовой сферы.

Отдельное внимание будет уделено реализации Плана мероприятий по улучшению положения пожилых граждан до 2029 года. В рамках работы Совета планируется обсудить предложения по дальнейшему совершенствованию системы специальных социальных услуг, в том числе в условиях стационарного и дневного пребывания, а также при предоставлении услуг по уходу на дому.

В повестку также включены вопросы совершенствования подходов к обучению, инструктированию и проверке знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей и ответственных специалистов.

Еще одним направлением станет развитие центров активного долголетия. Члены Общественного совета планируют рассмотреть вопросы их финансирования, совершенствования стандарта оказания услуг и его пилотного внедрения.

В соответствии с утвержденным планом заседания Общественного совета будут проводиться не реже одного раза в месяц с участием двух комиссий - по трудовым вопросам и по вопросам социальной защиты населения.

Кроме того, члены Совета примут участие в семинарах, круглых столах и конференциях с представителями заинтересованных государственных органов и работодателей. Такие мероприятия будут направлены на открытое обсуждение актуальных вопросов и разъяснение проводимых реформ в социально-трудовой сфере.

Системная работа Общественного совета позволит обеспечить постоянное взаимодействие Министерства с представителями гражданского общества, учитывать поступающие предложения и обсуждать актуальные вопросы развития социальной и трудовой политики.