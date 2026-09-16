Цифровая карта семьи помогает своевременно предоставлять меры социальной поддержки

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан продолжает развивать Цифровую карту семьи - современный инструмент, который позволяет своевременно выявлять потенциальную потребность граждан в мерах государственной поддержки и предоставлять отдельные государственные услуги в проактивном формате.

Сегодня Цифровая карта семьи объединяет сведения примерно о 20 млн граждан, входящих более чем в 6,2 млн семей. Система реализована на информационно-аналитической платформе Smart Data Ukimet и интегрирована примерно с 30 информационными системами государственных органов. Это позволяет использовать имеющиеся государственные данные для более адресной и удобной организации социальной поддержки.

На основе данных государственных информационных систем Цифровая карта семьи автоматически формирует сведения о составе семьи и определяет уровень ее социального благополучия. При этом учитывается широкий комплекс информации - о доходах, трудовой деятельности, социальных выплатах, жилищных условиях, имуществе, здоровье и образовании.

Для определения потенциальной потребности в государственной поддержке применяется Методика оценки уровня благосостояния населения, разработанная Министерством совместно с ПРООН. В соответствии с методикой семьи относятся к одной из пяти категорий - от высокого уровня благополучия до экономически и социально уязвимого. Такая оценка позволяет учитывать конкретную жизненную ситуацию семьи и выстраивать более адресную работу с населением.

Одним из ключевых преимуществ Цифровой карты семьи является возможность проактивного предоставления государственных услуг. Если на основании имеющихся данных определяется право гражданина на соответствующую меру поддержки, ему направляется SMS-уведомление с номера 1414. После получения согласия гражданина оформление услуги осуществляется в автоматизированном порядке.

В настоящее время посредством Цифровой карты семьи предусмотрена возможность получения услуг по 11 видам пособий и социальных выплат, а также направления трех видов уведомлений. В их числе - выплаты в связи с рождением ребенка и уходом за ним, потерей работы и кормильца, пособия по инвалидности, многодетным семьям и другие меры государственной поддержки.

Результаты внедрения проактивного подхода уже отражаются в конкретных показателях. Гражданам направлено более 2 млн SMS-уведомлений для получения согласия на оказание государственных услуг, а в проактивном формате услуги и выплаты назначены более 935 тыс. Граждан.

Возможности Цифровой карты семьи используются и местными исполнительными органами для более адресной работы с населением. На основе имеющихся сведений специалисты могут определить граждан, по которым отсутствуют данные о доходах, активах, медицинском страховании или постоянной регистрации по месту жительства. Это позволяет своевременно организовать разъяснительную работу, предоставить консультации и, при наличии оснований, оказать необходимые меры поддержки.

Для повышения эффективности работы регионов предусмотрен отдельный модуль мониторинга, который учитывает актуализацию сведений о семьях и результаты работы с семьями, отнесенными к категориям D и E.

С 1 января 2027 года предусматривается дальнейшее совершенствование подходов к функционированию Цифровой карты семьи как аналитического решения на платформе социально-трудовой сферы с использованием данных платформы «цифрового правительства» и цифровых систем государственных органов.

Также предусматривается утверждение правил взаимодействия государственных органов по ведению Цифровой карты семьи, включая вопросы заполнения, полноты и достоверности используемых данных.

Дальнейшее развитие Цифровой карты семьи направлено на повышение качества используемой информации, совершенствование межведомственного взаимодействия и расширение возможностей для того, чтобы меры государственной поддержки предоставлялись гражданам своевременно, адресно и с учетом их конкретной жизненной ситуации.