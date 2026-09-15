В рамках государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея достигнута важная договорённость в сфере трудовой миграции. По итогам переговоров между главами двух государств состоялся обмен пакетом из 13 двусторонних документов, в числе которых - Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством занятости и труда Республики Корея о направлении и приёме работников в рамках Системы разрешений на трудоустройство (Employment Permit System, EPS).

Подписание Меморандума предусматривает для граждан Казахстана официальный и прозрачный механизм трудоустройства в Республике Корея. Процедуры будут осуществляться через уполномоченные государственные органы двух стран на основании официального трудового договора.

Система EPS действует в Республике Корея с 2004 года и обеспечивает организованное трудоустройство иностранных работников на предприятиях, испытывающих потребность в кадрах. С корейской стороны реализацию системы обеспечивает государственная служба HRD Korea, с казахстанской — уполномоченный орган и центры трудовой мобильности.

В рамках EPS гражданам предоставляется виза E-9 сроком до трёх лет с возможностью продления до четырёх лет и десяти месяцев. Трудоустройство предусмотрено в пяти основных направлениях: производство, строительство, сельское хозяйство и животноводство, рыболовство, а также сфера услуг.

14 августа 2026 года Правительство Республики Корея официально приняло решение о включении Казахстана в систему EPS в качестве 18-й страны-участницы. Общая квота системы на текущий год составляет 80 тысяч иностранных работников. Страновая квота для Казахстана будет определена корейской стороной после полного запуска программы.

Приём граждан Казахстана для участия в программе EPS планируется начать с 2028 года. До этого периода казахстанской стороне предстоит провести необходимую организационную работу, включая открытие специализированного EPS-центра в Алматы, запуск системы тестирования EPS-TOPIK и организацию предвыездной подготовки кандидатов.

Запуск EPS создаёт для граждан Казахстана дополнительные возможности для легального трудоустройства за рубежом, получения официального трудового опыта и повышения профессиональных компетенций. Государственный формат сотрудничества также обеспечивает последовательность процедур и прямое взаимодействие между уполномоченными органами двух стран.