В Казахстане развивается система подготовки специалистов по безопасности и охране труда

В Казахстане продолжается работа по развитию системы подготовки специалистов в сфере безопасности и охраны труда (БиОТ) с применением международных образовательных практик и современных цифровых инструментов.

Работа осуществляется во взаимодействии Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Международной организации труда (МОТ), Международного учебного центра МОТ (ITCILO), Национальной конфедерации работодателей «PARYZ», профсоюзов и Республиканского научно-исследовательского института по охране труда (РНИИОТ).

Одним из ключевых направлений является подготовка квалифицированных тренеров, которые в дальнейшем смогут проводить обучение специалистов непосредственно в организациях и на предприятиях. С 2024 года МОТ, ITCILO и «PARYZ» реализуют программы по подготовке внутренних тренеров в сфере безопасности и охраны труда. В рамках сотрудничества действует программа Essentials of Occupational Safety and Health, направленная на развитие профессиональных компетенций тренеров.

В 2025 году программа была реализована в пилотном формате при поддержке проекта МОТ «Содействие безопасности и охране труда через социальный диалог в горнодобывающей промышленности Казахстана». По данным МОТ, с 2024 года в программах по развитию потенциала в сфере БиОТ приняли участие более 80 тренеров и сотрудников «PARYZ».

В 2026 году при поддержке ITCILO начала работу цифровая образовательная платформа PARYZ Education, расширившая возможности дистанционной подготовки специалистов. В июле текущего года 25 тренеров и сотрудников платформы завершили программу по разработке цифрового обучения.

Особое внимание уделяется подготовке специалистов для горнодобывающей отрасли. Онлайн-курс «Безопасность и гигиена труда в горнодобывающей отрасли» интегрирован в цифровую экосистему ENBEK. Кроме того, специалисты РНИИОТ провели три обучающих семинара в Караганде, Экибастузе и Усть-Каменогорске, которыми были охвачены 90 человек.

Важной составляющей сотрудничества является развитие современных цифровых инструментов в сфере безопасности и охраны труда. В рамках проекта МОТ запущен портал E-Collab.OSH, который предоставляет возможности для профессионального взаимодействия и доступа к специализированным материалам.

Также разработан онлайн-курс по безопасности и гигиене труда, включающий семь видеолекций с использованием технологий искусственного интеллекта и интегрированный в цифровую экосистему ENBEK.

На портале E-Collab.OSH и канале МОТ ILO TV Moscow выходит серия подкастов #KeepYSafe, посвящённая практическим вопросам охраны труда, управлению профессиональными рисками, подготовке кадров и применению современных технологий. В трёх из восьми тематических выпусков, вышедших в январе и марте 2026 года, приняли участие представители РНИИОТ.

В рамках выпусков рассматриваются вопросы эффективного управления профессиональными рисками, обучения и повышения квалификации специалистов по охране труда, развития цифровых навыков, применения современных технологий, подготовки государственных и технических инспекторов труда, а также укрепления научного и кадрового потенциала отрасли.

Развитие системы подготовки квалифицированных тренеров, внедрение цифровых образовательных инструментов и обмен международным и практическим опытом способствуют повышению качества профессионального обучения и дальнейшему укреплению культуры безопасного труда в Казахстане.