В Казахстане продолжается работа по развитию адресной и индивидуальной социальной поддержки семей, воспитывающих детей с расстройством аутистического спектра (РАС). В рамках этой работы Национальный научный центр развития сферы социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан разрабатывает практическое методическое руководство для социальных работников.

РАС представляет собой нейроотличие, которое может проявляться в особенностях общения, социального взаимодействия, поведения и восприятия окружающего мира. Каждый ребенок с РАС индивидуален, имеет свои сильные стороны, особенности и потребности в поддержке. Поэтому важным принципом социальной работы является индивидуальный подход к каждому ребенку и его семье.

Разрабатываемое руководство призвано стать практическим инструментом для специалистов, которые ежедневно взаимодействуют с семьями. В нем будут представлены понятные алгоритмы и рекомендации, позволяющие последовательно выстраивать работу с учетом конкретной ситуации и запроса семьи.

В частности, руководство планируется дополнить алгоритмом проведения первой беседы с семьей, рекомендациями по определению ее основных потребностей и запроса, подходами к выявлению сильных сторон и имеющихся ресурсов, а также инструментами совместного планирования дальнейших действий. Отдельное внимание будет уделено взаимодействию социальных работников с профильными специалистами и оценке результатов оказанной поддержки.

При этом одним из ключевых принципов станет партнерское взаимодействие с семьей. Родители и близкие лучше всего знают особенности ребенка, его привычные способы общения, повседневные потребности и возникающие трудности. Поэтому специалист совместно с семьей сможет определить наиболее подходящие дальнейшие шаги, опираясь на ее опыт, возможности и имеющиеся ресурсы.

В настоящее время Национальный научный центр развития сферы социальной защиты изучает практику взаимодействия социальных работников с семьями, воспитывающими детей с РАС. Специалисты анализируют существующие практики, определяют потребности родителей и специалистов, а также практические инструменты, которые могут быть полезны в повседневной работе.

Вопрос находится на контроле Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Министерство продолжает системную работу по совершенствованию механизмов социальной поддержки семей, воспитывающих детей с РАС, и повышению качества предоставляемых социальных услуг.

Основная цель этой работы — повысить профессиональные компетенции социальных работников и создать условия для более последовательного, системного и адресного сопровождения семей. Практическое руководство позволит специалистам лучше понимать запрос каждой семьи, эффективно планировать дальнейшую работу и выстраивать взаимодействие с другими специалистами.

Таким образом, новый методический инструмент ориентирован прежде всего на то, чтобы социальная поддержка была максимально понятной, адресной и соответствовала реальным потребностям ребенка и его семьи.