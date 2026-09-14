Для лиц, планирующих получить статус «кандаса» либо разрешение на постоянное проживание в Казахстане, одним из этапов критериальной оценки миграционного потенциала является онлайн-тестирование на знание государственного языка по системе КАЗТЕСТ.

Важно подчеркнуть: КАЗТЕСТ - это не сложный экзамен на глубокое знание казахского языка. Тестирование имеет понятный и доступный формат, а задания в первую очередь направлены на проверку практического понимания государственного языка, необходимого для повседневного общения и комфортной адаптации в Казахстане.

Вопросы ориентированы на ситуации, с которыми человек может сталкиваться в обычной жизни. Основное внимание уделяется тому, насколько участник понимает казахскую речь на слух и способен воспринимать информацию на государственном языке при чтении. Содержание заданий не направлено на излишнее усложнение тестирования.

Всего участнику необходимо выполнить 60 заданий по двум направлениям - аудированию и чтению. Продолжительность тестирования составляет 1 час 10 минут. Пройти его можно в онлайн-формате.

Для тех, кто хочет заранее ознакомиться с форматом и подготовиться, предусмотрена бесплатная подготовка в центрах адаптации и интеграции. Там можно получить необходимую консультационную помощь, ознакомиться с форматом КАЗТЕСТ и выполнить тренировочные задания. Таким образом, желающие могут заранее понять структуру тестирования и спокойно подготовиться к его прохождению.

При этом одна неудачная попытка не означает, что пройти процедуру больше невозможно. Если результат тестирования оказался недостаточным, предусмотрена возможность повторной сдачи - до двух раз в течение 30 календарных дней со дня последней попытки.

Само тестирование проводится с использованием системы прокторинга. Поэтому перед началом рекомендуется проверить работу камеры и микрофона, а также стабильность интернет-соединения.

Результаты тестирования предоставляются в течение трёх рабочих дней.

КАЗТЕСТ является одним из этапов общей процедуры критериальной оценки миграционного потенциала. Его задача - определить уровень практического владения государственным языком и готовность человека к повседневному общению на казахском языке.

Таким образом, будущим участникам важно знать главное: тестирование проходит в понятном онлайн-формате, задания ориентированы на практическое и повседневное использование казахского языка, подготовиться к нему можно бесплатно, а в случае необходимости предусмотрена возможность пересдачи.

Дополнительную информацию о порядке прохождения КАЗТЕСТ можно получить на официальных ресурсах Testcenter.kz и migration.enbek.gov.kz.