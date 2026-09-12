Минтруда запускает пилотный проект по совершенствованию работы службы занятости

С 1 октября 2026 года Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан начинает поэтапную работу по совершенствованию подходов к оказанию услуг гражданам, ищущим работу. В стране стартует пилотный проект, в рамках которого будет отработан обновленный алгоритм сопровождения граждан, а также проведено обучение специалистов карьерных центров и филиалов Государственного фонда социального страхования.

Основная задача нового подхода - сделать помощь в трудоустройстве более адресной, качественной и ориентированной прежде всего на фактическое трудоустройство гражданина.

Одним из ключевых изменений станет увеличение периода поиска подходящей работы до присвоения статуса безработного - с 2 до 13 дней. Данный период позволит специалистам карьерного центра более детально определить профессиональный опыт, навыки и потребности гражданина, провести профилирование, подобрать подходящие вакансии, организовать взаимодействие с работодателями.

Таким образом, обращение гражданина в карьерный центр будет рассматриваться не как формальная процедура регистрации, а как полноценный карьерный маршрут, конечной целью которого является трудоустройство.

Для граждан это означает больше возможностей получить индивидуальную консультацию, ознакомиться с подходящими вакансиями, пройти необходимые процедуры и выбрать работу, соответствующую квалификации, опыту и профессиональным планам.

Пилотный проект одновременно станет этапом практической подготовки системы занятости к дальнейшим изменениям. В течение пилота специалисты карьерных центров и филиалов Государственного фонда социального страхования пройдут дополнительное обучение по обновленным бизнес-процессам и алгоритмам работы с гражданами.

Особое внимание будет уделено качеству профилирования, подбору вакансий, сопровождению граждан до трудоустройства, применению активных мер содействия занятости и корректному отражению результатов работы в информационных системах.

Проведение пилота позволит на практике оценить эффективность нового алгоритма, выявить вопросы, требующие дополнительной настройки, и обеспечить готовность регионов к полноценному переходу на обновленные подходы.

В период проведения пилота социальная выплата по случаю потери работы предоставляется в соответствии с действующим порядком. Граждане, имеющие право на указанную выплату, сохраняют возможность ее получения на установленных законодательством условиях.

Соответствующие поправки в Социальный кодекс Республики Казахстан предусмотрены Законом Республики Казахстан, утвержденным 11 июня 2026 года. С 1 января 2027 года максимальный период предоставления социальной выплаты по случаю потери работы будет составлять до трех месяцев в соответствии с установленными законодательством условиями.

Таким образом, 1 октября 2026 года является датой начала пилотного этапа по совершенствованию работы службы занятости и увеличения периода поиска подходящей работы до 13 дней, тогда как изменения непосредственно в продолжительности социальной выплаты по случаю потери работы вступают в силу с 1 января 2027 года.

До вступления законодательных изменений в силу Министерство организует широкую информационно-разъяснительную работу во всех регионах страны.

В течение октября–декабря 2026 года будут проводиться встречи с гражданами, консультации, выступления специалистов и разъяснительные мероприятия. Их основная цель - заранее и доступно объяснить казахстанцам предстоящие изменения, порядок получения социальных выплат и возможности, которые предоставляет система содействия занятости.

Главный принцип изменений остается неизменным - государственная поддержка должна быть максимально адресной, доступной и помогать человеку не просто получить статус, а найти подходящую работу и выйти на устойчивую занятость.