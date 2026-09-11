Сегодня состоялось заключительное заседание Координационного совета по вопросам социальной защиты лиц с инвалидностью Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в действующем составе. Новый состав Совета планируется сформировать до конца сентября с акцентом на практическую работу, оперативное рассмотрение актуальных вопросов и совместную выработку конкретных решений.

Координационный совет является важной площадкой для открытого взаимодействия государства, общественности и экспертного сообщества. Его деятельность позволяет учитывать реальные потребности людей с инвалидностью, родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, неправительственных организаций и специалистов социальной сферы при совершенствовании государственной политики.

Действующий состав Совета был утвержден в 2023 году. За время работы совместно с Министерством был рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с обеспечением прав и повышением качества жизни лиц с инвалидностью. В центре внимания находились вопросы развития системы специальных социальных услуг, деятельности неправительственных организаций, образования и здравоохранения, доступности высшего образования, формирования безбарьерной среды, а также поддержки родителей, воспитывающих детей с инвалидностью.

В рамках реализации обязательств Казахстана по Конвенции о правах инвалидов и Факультативному протоколу к ней проводилась последовательная работа по совершенствованию законодательства и механизмов социальной защиты и обеспечения прав лиц с инвалидностью.

Особенно интенсивной работа Совета была в 2026 году. За девять месяцев состоялось 25 заседаний, на которых обсуждались вопросы совершенствования Портала социальных услуг и системы специальных социальных услуг, повышения квалификации социальных работников и другие актуальные направления.

«Хочу выразить искреннюю благодарность каждому члену Координационного совета за активную работу, профессионализм, неравнодушие и вклад в развитие системы социальной защиты лиц с инвалидностью. Уверен, что накопленный опыт и наши совместные наработки станут хорошей основой для дальнейшей работы. Мы и дальше будем укреплять взаимодействие, слышать предложения общественности и вместе находить эффективные решения. Уверен, что обновленный состав Совета позволит нам усилить эту работу и сделать ее еще более практической и результативной в интересах людей», - отметил Аскарбек Ертаев.

В новый состав Совета предполагается включить активных представителей общественности и экспертного сообщества, имеющих практический опыт и непосредственно знакомых с вопросами, с которыми сталкиваются лица с инвалидностью. Особое внимание будет уделено выявлению системных проблем, в том числе поступающих из регионов, подготовке конкретных предложений и участию в выработке решений.

При этом обновление формата работы не означает сокращения круга участников. В зависимости от рассматриваемой повестки к работе Совета будут привлекаться представители государственных и местных исполнительных органов, неправительственных организаций, экспертного сообщества и профильные эксперты. Такой подход позволит сформировать эффективное рабочее ядро и при необходимости оперативно подключать к обсуждению конкретных вопросов экспертов с необходимыми компетенциями и практическим опытом.

Таким образом, обновление состава Координационного совета направлено на дальнейшее укрепление взаимодействия государства и гражданского общества и повышение практической отдачи от совместной работы. Министерство труда и социальной защиты населения продолжит открытый диалог с общественностью и экспертами, чтобы решения в сфере социальной защиты максимально соответствовали реальным потребностям людей и эффективно работали на местах.

Информация о новом составе Координационного совета после завершения процедуры его формирования будет опубликована на официальных интернет ресурсах Министерства.