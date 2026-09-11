В Астане обсудили развитие социального предпринимательства

В Астане состоялся Международный саммит социальных предпринимателей, объединивший представителей государственных органов, бизнеса, международных организаций и экспертного сообщества для обсуждения новых возможностей развития социального предпринимательства и расширения поддержки граждан, нуждающихся в особом внимании государства.

От имени Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в работе саммита принял участие вице-министр Эльдар Кузенбаев. Выступая на открытии форума, он отметил, что государственная социальная политика последовательно развивается в направлении создания равных возможностей, повышения качества жизни и вовлечения граждан в активную экономическую и общественную жизнь.

В центре внимания Министерства остается человек - его социальная защищенность, возможность получить необходимые услуги, образование, работу и стабильный доход. При этом ведомство уделяет внимание не только реализации социальных выплат, но и созданию условий, которые позволяют гражданам раскрывать свой потенциал и становиться более самостоятельными.

«Наша задача - не просто обеспечивать выплаты, но и сопровождать человека к обучению, занятости и стабильному доходу. Мы системно усиливаем адресную поддержку, формализуем занятость и развиваем обучение под реальные запросы рынка труда», - отметил Эльдар Кузенбаев.

В 2026 году на социальную сферу предусмотрено порядка 6,8 трлн тенге, что составляет почти четверть расходов республиканского бюджета. Системой обязательного социального страхования охвачено около 6,7 млн человек.

Особое внимание уделяется созданию возможностей для граждан с инвалидностью и других социально уязвимых категорий населения. Сегодня в Казахстане насчитывается свыше 756 тыс. лиц с инвалидностью, около 410 тыс. из них относятся к трудоспособному возрасту, при этом порядка 112 тыс. уже имеют постоянную работу.

Важную роль в расширении возможностей для занятости и социальной интеграции играет социальное предпринимательство. В настоящее время в реестре отечественных социальных предпринимателей зарегистрировано около 1,8 тыс. субъектов, где трудятся свыше 16 тыс. человек.

Министерство последовательно развивает взаимодействие с социальными предпринимателями, создавая условия для того, чтобы бизнес становился надежным партнером государства в решении социальных задач.

Одним из ключевых направлений является содействие трудоустройству граждан, которым требуется дополнительная поддержка. С апреля текущего года социальные предприниматели определены в качестве отдельной категории работодателей на субсидируемых рабочих местах с собственными условиями и квотами. При трудоустройстве лиц с инвалидностью, многодетных родителей и получателей адресной социальной помощи количество субсидируемых рабочих мест увеличивается еще на 50%. Всего с 2023 года активными мерами содействия занятости охвачено около 10 тыс. человек.

Еще одним важным инструментом является Портал социальных услуг «Әлеумет», который позволяет гражданам самостоятельно выбирать технические средства реабилитации и поставщиков услуг. Только за прошлый год через платформу реализовано свыше 400 тыс. средств реабилитации. В качестве поставщиков гигиенических средств, средств передвижения и товаров для адаптации быта уже зарегистрировано 15 социальных предприятий.

Продолжается и развитие системы социализации и реабилитации. Социальные предприниматели активно включаются в оказание специальных социальных услуг, в том числе в формате центров дневного пребывания и реабилитации. Благодаря механизму подушевого финансирования, действующему с 2025 года, лицензии получили свыше 600 таких организаций. Их услугами охвачено более 100 тыс. получателей наравне с государственным и неправительственным секторами.

Таким образом, Министерство труда и социальной защиты населения последовательно формирует целостную систему поддержки, в которой государственные меры сочетаются с возможностями бизнеса и социального предпринимательства. Такой подход позволяет не оставлять без внимания важные социальные проекты и инициативы, а, напротив, создавать условия для их развития и масштабирования в интересах граждан.

«Мы искренне благодарим Министерство труда и социальной защиты населения и лично министра Аскарбека Ертаева за открытый диалог, постоянную поддержку и колоссальное внимание к развитию социального предпринимательства в стране. Такая забота государства дает нам уверенность в будущем и помогает масштабировать реальные полезные инициативы», - подчеркнул президент Social Innovation Hub Эмин Аскеров.

Высокую оценку казахстанскому опыту дал и профессор кафедры гражданского права юридического факультета Таджикского национального университета, доктор юридических наук Джамшед Муртазозода. По его словам, практики Казахстана в сфере социального предпринимательства стали основой для развития соответствующего направления в Таджикистане.

«Мы детально изучаем казахстанский опыт. Именно благодаря наработкам и уникальным практикам, полученным здесь, при моем непосредственном участии в Таджикистане был разработан и принят профильный Закон о социальном предпринимательстве. Кроме того, в ходе рабочих встреч представители Министерства труда Казахстана поделились с нами необходимой нормативно-правовой базой, документацией и номенклатурой. Этот ценный опыт мы успешно внедряем и адаптируем в правовое поле нашей страны», - отметил Джамшед Муртазозода.

В завершение выступления Эльдар Кузенбаев подчеркнул, что Министерство открыто к дальнейшему взаимодействию с социальными предпринимателями, экспертным сообществом и международными партнерами. Ведомство готово продолжать обмен опытом, совершенствовать существующие механизмы поддержки и создавать новые возможности для развития социальных инициатив.

Важным элементом такого диалога остается непосредственное участие представителей общественного и бизнес-сообщества в работе профильных площадок, в том числе Общественного совета Министерства.