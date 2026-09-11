С 1 октября изменится порядок социальной выплаты по случаю потери работы

С 1 октября 2026 года в Казахстане в рамках пилотного проекта изменится порядок осуществления социальной выплаты по случаю потери работы. Максимальный срок ее получения составит до трех месяцев. Изменения будут распространяться на граждан, у которых право на социальную выплату возникнет начиная с 1 октября 2026 года.

Одно из направлений социальной поддержки работающих граждан – обязательное социальное страхование на случай потери работы. При этом социальная выплата рассматривается как временная финансовая поддержка человека в период поиска новой работы, а основной задачей государства остается содействие его скорейшему возвращению к занятости.

В рамках пилотного проекта срок выплаты, как и прежде, будет зависеть от продолжительности участия гражданина в системе обязательного социального страхования. При стаже участия от 6 до 12 месяцев выплата будет осуществляться в течение одного месяца, от 12 до 24 месяцев – двух месяцев, от 24 месяцев и более – трех месяцев.

Также с 1 октября предусматривается установление максимального размера социальной выплаты по случаю потери работы на уровне 45% от 7 минимальных заработных плат, установленных законом о республиканском бюджете на дату возникновения права на выплату.

Размер выплаты конкретному получателю определяется с учетом среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления за последние 24 месяца, и продолжительности участия в системе обязательного социального страхования.

За работающих граждан работодатели уплачивают социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования в размере 5%. При этом социальные отчисления не удерживаются из заработной платы работника, а уплачиваются за счет средств работодателя.

Для получения поддержки при потере работы прежде всего необходимо зарегистрироваться в качестве лица, ищущего работу. Сделать это можно в карьерном центре по месту жительства, через портал электронного правительства eGov.kz или Электронную биржу труда Enbek.kz.

После регистрации карьерный центр подбирает подходящие вакансии с учетом профессии, опыта, квалификации, состояния здоровья, режима работы и транспортной доступности. Если подходящая работа отсутствует, гражданин регистрируется в качестве безработного. При наличии права социальная выплата может быть назначена проактивно с даты регистрации в качестве безработного.

Одновременно гражданину доступны другие меры содействия занятости. Это профессиональное обучение и переобучение, субсидируемые рабочие места, общественные работы, молодежная практика, содействие предпринимательской инициативе, а также добровольное переселение в регионы, где имеются возможности для трудоустройства.

При этом в период получения выплаты важно продолжать активный поиск работы и рассматривать предлагаемые карьерным центром подходящие вакансии. В случае необоснованного отказа от трех предложенных вариантов подходящей работы статус безработного прекращается, что влечет прекращение социальной выплаты.

Если в течение периода выплаты человеку не удается найти подходящую работу, государственная поддержка в сфере занятости не прекращается. Карьерные центры продолжат оказывать содействие в трудоустройстве и предлагать доступные меры поддержки.

Изменение срока социальной выплаты не связано с сокращением расходов республиканского бюджета. Выплата осуществляется за счет средств Государственного фонда социального страхования и является страховым механизмом с ограниченным сроком действия. Основная цель пилотного проекта – усиление мер содействия занятости и создание условий для более быстрого возвращения граждан к устойчивой трудовой деятельности.