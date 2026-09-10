Более 218 тысяч казахстанцев получили адресную социальную помощь с начала года

С начала 2026 года адресную социальную помощь (АСП) получили 218,2 тыс. человек из 40,4 тыс. семей. По состоянию на 1 сентября текущего года общая сумма назначенной помощи составила 23,1 млрд тенге. На предоставление АСП в 2026 году из государственного бюджета предусмотрено 62,7 млрд тенге.

Адресная социальная помощь является одной из мер государственной поддержки семей, имеющих доход ниже установленной черты бедности. Ее основная задача — оказать необходимую поддержку в период снижения доходов семьи и одновременно создать условия для дальнейшего повышения ее самостоятельности и благосостояния.

В рамках АСП предусмотрена комплексная поддержка, которая включает не только денежные выплаты, но и меры содействия занятости для трудоспособных членов семьи. Такой подход позволяет сочетать социальную поддержку с возможностями для получения дохода и повышения экономической самостоятельности семьи.

Социальная помощь назначается ежеквартально гражданам, доход которых не превышает черту бедности. Кроме того, малообеспеченным семьям, получающим АСП, предоставляется дополнительная ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте от 1 года до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП. По состоянию на 1 сентября 2026 года такая выплата назначена 67,8 тыс. детей дошкольного возраста на общую сумму 2,5 млрд тенге.

Одновременно трудоспособным членам семей предоставляются меры содействия занятости. В зависимости от индивидуальной ситуации это может включать трудоустройство, профессиональное обучение, повышение квалификации, а также предоставление грантов для граждан, заинтересованных в открытии собственного дела.

По итогам восьми месяцев 2026 года в рамках мер содействия занятости трудоустроено 6 565 трудоспособных граждан из числа получателей АСП.

Таким образом, государственная поддержка в рамках АСП направлена не только на оказание материальной помощи семье в период временных финансовых трудностей, но и на создание возможностей для трудоспособных граждан повысить доход и перейти к самостоятельному обеспечению семьи.

Подать заявление на назначение АСП можно через карьерный центр, у акима сельского округа по месту жительства либо посредством портала электронного правительства eGov.kz.