Лицензирование организаций повышает качество и безопасность специальных социальных услуг

По состоянию на 1 сентября 2026 года лицензии на оказание специальных социальных услуг получили 632 организации. Специальными социальными услугами охвачено порядка 108 тыс. человек.

Качественная социальная услуга – это прежде всего реальная помощь человеку, безопасность, профессиональное сопровождение, достойные условия и соблюдение его прав.

Именно на обеспечение этих принципов направлено лицензирование организаций, оказывающих специальные социальные услуги. С 2025 года их деятельность осуществляется с учетом установленных лицензионных требований.

При лицензировании оценивается готовность организации оказывать специальные социальные услуги в соответствии с установленными требованиями. В частности, учитываются кадровое обеспечение, материально-техническая база и наличие необходимых условий для получателей услуг.

Лицензии получили 632 организации, из них 466 государственных учреждений и 166 неправительственных организаций. Всего выдано 704 лицензии.

В их числе – 34 реабилитационных центра, услугами которых охвачено порядка 2,2 тыс. человек. Из них 13 центров оказывают услуги детям, охватывая 562 получателя.

В целом специальными социальными услугами охвачено порядка 108 тыс. человек. Это пожилые граждане, лица с инвалидностью, лица без определенного места жительства, граждане, освободившиеся из мест лишения свободы и состоящие на учете служб пробации, а также жертвы торговли людьми и бытового насилия и другие категории граждан, нуждающиеся в специальных социальных услугах.

В настоящее время еще 4 организации в трех регионах планируют получить лицензии. Среди них 3 государственных учреждения и 1 неправительственная организация. Две организации работают в гибридном формате, еще две являются новыми.

При этом наличие лицензии – не формальная процедура, а подтверждение того, что организация располагает необходимыми условиями для оказания услуг. За каждой такой услугой стоит конкретный человек: ребенок, человек с инвалидностью, пожилой гражданин или другой получатель, которому необходимы помощь и поддержка.

Поэтому качество специальных социальных услуг определяется не только их количеством. Для получателя важно, чтобы его потребности были услышаны и учтены, помощь предоставлялась своевременно и профессионально, а права и достоинство соблюдались на всех этапах оказания услуг.

Особое значение имеет безопасность получателей. Организации должны обеспечивать надлежащие условия пребывания, профессиональную работу специалистов, соблюдение установленных требований и своевременное реагирование на возможные риски.

«За каждой социальной услугой стоит человек. Наша задача – обеспечить такие условия, при которых каждый получатель своевременно получает необходимую помощь, чувствует себя в безопасности и уверен, что его права и достоинство находятся под защитой. Лицензирование позволяет установить единые требования к организациям и повысить ответственность за качество оказываемых услуг», - отметили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Лицензирование является одним из инструментов системного повышения качества специальных социальных услуг, усиления ответственности поставщиков и защиты интересов граждан, нуждающихся в социальной поддержке.