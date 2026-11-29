Сегодня в Казахстане проходят выборы депутатов маслихатов. По данным регионов, все 9 780 избирательных участков, расположенных на 8 672 объектах, обеспечивают прием избирателей с инвалидностью и оснащены с учётом их потребностей.

На участках установлены пандусы, поручни и тактильные указатели, кабины для голосования рассчитаны в том числе на людей на креслах-колясках. Для избирателей с нарушениями зрения подготовлены лупы, дополнительное освещение и информация шрифтом Брайля. Посмотреть, как оборудован конкретный участок, можно заранее в «Интерактивной карте доступности» на портале inva.gov.kz.

В день голосования по стране работает служба «Инватакси» - более 1,3 тысячи автомобилей, в том числе специально оборудованные. Больше всего машин в Алматы (170), Атырауской (145) и Акмолинской (141) областях, в Астане (135), Карагандинской (126) и Туркестанской (114) областях. В Астане часть поездок организована через агрегатор Yandex Go в рамках пилотного проекта. В Алматы и Кызылординской области дополнительно подготовлены дежурные автомобили.

Избирателям с нарушениями слуха помогают сурдопереводчики и специалисты жестового языка: в Карагандинской области их 72, в Шымкенте - 65, в Астане - 57. В столице круглосуточно и бесплатно работает онлайн-диспетчерская служба сурдоперевода. В Западно-Казахстанской области специалисты жестового языка также консультируют избирателей по видеосвязи, в этом помогает областной филиал Казахского общества глухих.

В регионах есть и собственные решения. К примеру, в Костанае на избирательном участке № 21 в школе-лицее № 1 работает специальное оборудование для избирателей с нарушениями слуха и зрения, в том числе портативный видеоувеличитель. В Астане на избирательных участках помогают 800 волонтёров.

Если человек по состоянию здоровья не может прийти на участок, он может проголосовать вне помещения. Для этого нужно подать письменное заявление в участковую избирательную комиссию до 12:00 в день голосования. После этого к избирателю выезжают два члена комиссии с переносной урной.

Работа по обеспечению доступности избирательного процесса ведётся в рамках Дорожной карты Министерства и Центральной избирательной комиссии на 2025–2027 годы.