Цифровизация социально-трудовой сферы в Казахстане сделала контроль за собственными социальными гарантиями максимально простым и доступным.

Сегодня каждому работающему гражданину не нужно обращаться в бухгалтерию или идти в ЦОН, чтобы убедиться в своей финансовой защищенности — вся информация о поступлениях в Государственный фонд социального страхования доступна онлайн в режиме реального времени.

Важно! Регулярные и полные социальные отчисления, которые работодатель перечисляет за счет собственных средств (не позднее 25-го числа каждого месяца), напрямую формируют право работника на полный пакет социальных гарантий - от материнства и смены работы до утраты трудоспособности и защиты семьи при потере кормильца.

Весь процесс проверки полностью оцифрован и занимает всего пару минут. Получить сведения можно двумя удобными способами.

Через портал eGov.kz или приложение eGov Mobile.

Здесь процесс включает четыре простых действия:

1. Авторизуйтесь на портале eGov.kz (раздел «Трудоустройство и занятость») или откройте приложение eGov Mobile (раздел «Льготы, пособия и пенсии»). В открывшемся списке выберите услугу «Выдача участнику системы обязательного социального страхования информации о состоянии и движении социальных отчислений» — ее также легко найти через строку поиска.

2. На открывшейся странице нажмите кнопку «Заказать услугу онлайн».

3. Укажите период, за который хотите проверить платежи, и подпишите запрос с помощью ЭЦП, SMS-кода или биометрии в приложении.

4. Дождитесь результата — готовая справка с суммами и датами каждого перечисления поступит в ваш Личный кабинет (раздел «История получения услуг») в течение 10 минут.

Через мобильные приложения банков. Проверить свои отчисления можно также в привычных сервисах Kaspi.kz или Halyk.

Для этого зайдите в раздел «Госуслуги», откройте вкладку «Справки» и выберите «Социальные отчисления».

Готовый документ с историей всех платежей сформируется на экране за пару секунд, его можно скачать.

Если при проверке вы заметили, что платежи за какой-то месяц не поступили или отражены не полностью, достаточно обратиться в бухгалтерию по месту работы для сверки данных.

По всем любым вопросам о расчете и назначении выплат всегда можно получить бесплатную консультацию в Едином контакт-центре по номеру 1414.

Современные государственные сервисы позволяют каждому трудящемуся казахстанцу держать руку на пульсе и в пару кликов убедиться, что его официальная занятость работает на его благополучие.