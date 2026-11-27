В Казахстане смена работы или временное увольнение не оставляют человека без финансовой опоры.

Для официально трудоустроенных граждан действует социальная выплата на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования — она работает как надежный «финансовый мостик» между увольнением и новым трудоустройством.

Как система работает сегодня

До конца 2026 года действует привычный порядок назначения этой выплаты.

Главным условием остается официальная регистрация в качестве безработного (через Карьерный центр, портал eGov.kz или Электронную биржу труда Enbek.kz).

Выплата назначается участникам системы, за которых социальные отчисления поступали не менее 6 месяцев, и составляет 45% от прежнего среднемесячного дохода за последние два года.

На продолжительность и размер выплаты влияет стаж участия в системе, в период получения выплаты человек ищет новую работу при содействии Карьерного центра.

Важно! Что изменится с 1 января 2027 года и зачем это нужно.

С нового года вступают в силу обновленные нормы Социального кодекса, направленные на модернизацию системы содействия занятости.

Главная цель этих изменений - мотивировать человека к скорейшему возвращению в профессию, объединив денежную помощь с активным поиском работы.

Итак, вновь проговорим о ключевых обновлениях с 2027 года.

Это три важных направления:

1. Усиление роли Карьерного центра. Период нахождения в статусе лица, ищущего работу, составляет 13 дней.

За это время специалисты Карьерного центра детально изучают опыт соискателя, индивидуально подбирают вакансии и организуют собеседования.

Если за 13 дней подходящая работа не нашлась, человеку присваивается статус безработного и назначается выплата из Фонда, при этом подбор вакансий и бесплатное переобучение продолжаются (проект по таким новым стандартам уже реализуется с 1 октября 2026 года в пилотном режиме).

2. Новый период выплат. С 2027 года выплата назначается на период активного поиска работы до 3 месяцев в зависимости от стажа участия в системе: от 6 до 12 месяцев — на 1 месяц, от 12 до 24 месяцев — на 2 месяца, от 24 месяцев и более — на 3 месяца.

3. Рост максимальной суммы поддержки. С 1 января 2027 года минимальная заработная плата в стране повышается с 85 тыс. до 110 тыс. тенге.

Вместе с ней автоматически увеличится и максимальный размер выплаты из Фонда — до 346,5 тыс. тенге в месяц.

Важно знать — карьерный центр проводит постоянный поиск вариантов трудоустройства безработного, вне зависимости от получения выплаты.

Так, с начала года в рамках региональных карт занятости трудоустроено 626,9 тыс. чел., из них 114,3 тыс. — через активные меры содействия занятости (включая 110,1 тыс. охваченных субсидируемыми рабочими местами).

Обучение на курсах Skills.enbek.kz прошли 60,5 тыс. чел., основам бизнеса по проекту «Бастау Бизнес» обучились 37,3 тыс. (выдано 3,2 тыс. грантов до 400 МРП).

Кроме того, для молодежи запущена платформа профориентации «Mansap Kompasy», а в Павлодарской и Мангистауской областях в пилотном режиме работает Цифровая служба занятости на базе ИИ, через которую автоматически трудоустроены уже 7,5 тыс. чел.

Востребованность и удобство цифрового формата подтверждают итоги 10 месяцев 2026 года:

социальную выплату по потере работы получили 367 тыс. чел. на общую сумму 128 млрд тенге.

Почти 99,3% обратившихся за назначением выплаты воспользовались именно электронными каналами оформления.

Таким образом, обновленная система сочетает достойную финансовую поддержку и персональную помощь в трудоустройстве, помогая работающим казахстанцам уверенно проходить любой карьерный переход.