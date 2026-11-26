В Министерстве труда и социальной защиты населения РК состоялась встреча министра Аскарбека Ертаева с заместителем регионального директора Международной организации труда по Европе и Центральной Азии Эммануэлем Жульеном. Стороны рассмотрели реализацию Дорожной карты по содействию достойному труду в Республике Казахстан, совершенствование трудового законодательства и подготовку специалистов по охране труда.

Дорожная карта охватывает вопросы безопасного труда и обеспечения соблюдения норм на рабочих местах посредством инспекции труда; социального диалога и свободы объединений работодателей и работников; минимальной заработной платы; социального обеспечения и защиты; искоренения насилия и домогательств в сфере труда.

Представители МОТ высоко оценили качество реализации Казахстаном Дорожной карты по содействию достойному труду, отметив значительный прогресс в выполнении предусмотренных мероприятий, в том числе по вопросам минимальной заработной платы, безопасности и охраны труда, а также защиты работников от домогательств. Вместе с тем стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, направленного на развитие социального диалога, укрепление института социального партнерства и внедрение международных трудовых стандартов.

Министр проинформировал о подготовленных предложениях по совершенствованию государственной инспекции труда. Предлагается закрепить порядок контроля за соблюдением трудового законодательства непосредственно в Трудовом кодексе. Изменения направлены на повышение оперативности реагирования на нарушения прав работников и усиление профилактической работы.

Отдельное внимание уделено подготовке Страновой программы достойного труда. Обсуждены возможные направления сотрудничества в сфере социальной защиты, социального партнёрства, безопасности труда, а также влияния цифровизации и искусственного интеллекта на занятость.

Стороны рассмотрели результаты совместного проекта по охране труда в горнодобывающем секторе и перспективы продолжения обучения государственных инспекторов труда, специалистов предприятий и представителей профсоюзов. Подготовка направлена на развитие практических навыков выявления опасностей и предупреждения производственных рисков.

В завершение обсуждена возможность проведения расширенной встречи с участием социальных партнёров для дальнейшей проработки вопросов Дорожной карты и подготовки Страновой программы.