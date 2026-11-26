Минтруда продолжает информировать про социальные выплаты

Механизм расчета страховых выплат в Казахстане выстроен максимально прозрачно и объективно.

Назначая поддержку при утрате трудоспособности, Государственный фонд социального страхования опирается не на усредненные показатели, а на четкий математический алгоритм, который напрямую отражает профессиональный путь и официальный доход гражданина.

Важно понимать, что сумма выплаты из Фонда всегда индивидуальна — она формируется исходя из личного вклада работника в систему.

Чем выше его официальный доход и чем продолжительнее период социальных отчислений, тем крепче финансовая опора, которую получает человек, если здоровье больше не позволяет трудиться в полную силу.

При назначении ежемесячной выплаты информационная система учитывает три ключевых параметра.

Уровень прежнего официального заработка. За основу берется среднемесячный доход за последние два года, с которого поступали социальные отчисления, — из него выделяется расчетная база (сумма сверх половины минимальной заработной платы).

Степень утраты общей трудоспособности. Размер компенсации напрямую соотносится с медицинским заключением: чем выше установленный процент утраты трудоспособности (от 30% до 100%), тем значительнее финансовое возмещение от Фонда.

Длительность участия в системе соцстрахования. Стабильная официальная работа напрямую увеличивает размер поддержки: при стаже до пяти лет применяется базовый коэффициент 1,0, а каждый последующий год легальной занятости добавляет к нему повышающий бонус.

В расчете также неизменно участвует единый коэффициент замещения дохода, равный 0,6 (60%).

Разберем на примере, как складывается сумма

Допустим, работающему гражданину по состоянию здоровья установили вторую группу инвалидности и степень утраты общей трудоспособности на уровне 65%.

За последние два года его официальная среднемесячная зарплата составляла 350 000 тенге, а общий стаж в системе Фонда достиг 9 лет.

Алгоритм сработает в три этапа:

первый этап — расчет базового дохода. Из прежней среднемесячной зарплаты система выделяет часть сверх половины минимальной заработной платы (в 2026 году это 42 500 тенге): 350 000 − 42 500 = 307 500 тенге.

второй этап — применение индивидуальных коэффициентов. Полученная база умножается на коэффициент замещения дохода (0,6), установленную степень утраты трудоспособности (65%) и повышающий коэффициент за девятилетний стаж (1,08).

третий этап — определение итоговой суммы. Ежемесячная страховая выплата из Фонда составит 129 519 тенге.

Важно, что эти средства поступают в дополнение к гарантированному государственному социальному пособию по инвалидности из республиканского бюджета, размер которого для второй группы в 2026 году равен 89 498 тенге.

В сумме человек ежемесячно получает 219 017 тенге вплоть до выхода на пенсию — наглядное подтверждение того, что официальная занятость более чем вдвое усиливает финансовую защиту работника.

Весь процесс расчета происходит в цифровом формате без участия человека: система самостоятельно подтягивает сведения об отчислениях из государственных баз данных, гарантируя точность до тиына.

Проверить свои социальные отчисления и убедиться в собственной защищенности каждый работающий казахстанец может в пару кликов через приложение eGov Mobile.