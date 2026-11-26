В Казахстане каждый официально работающий гражданин застрахован от социальных рисков, связанных с серьезными проблемами со здоровьем.

Если из-за болезни или травмы человек частично или полностью теряет способность работать, система обязательного социального страхования оказывает дополнительную помощь.

Важно понимать, что при установлении степени утраты общей трудоспособности участник системы получает двойную опору:

- базовое государственное пособие по инвалидности из республиканского бюджета. Оно гарантировано каждому гражданину независимо от наличия трудового стажа;

- дополнительную ежемесячную выплату из Государственного фонда социального страхования (Фонд). Она назначается в дополнение к базовому пособию, как защита при наступлении социального риска у работающих граждан.

Размер поддержки из Фонда рассчитывается индивидуально: в первую очередь он зависит от того, как долго за человека перечислялись социальные отчисления в Фонд, а также от размера его официальной зарплаты.

Чем больше стаж участия в системе и выше легальный доход, тем весомее ежемесячную выплату он получает.

Причем эта выплата сохраняется за человеком вплоть до достижения пенсионного возраста.

Максимально простое оформление — без справок и очередей

Процесс назначения социальной выплаты полностью оцифрован и избавляет человека от лишних хлопот.

После того как медико-социальная экспертиза (МСЭ) устанавливает степень утраты трудоспособности, данные автоматически поступают в информационную систему.

Она сама проверяет право на выплату и направляет гражданину проактивное SMS-сообщение для оформления поддержки.

Одновременно сохраняется право обратиться за назначением выплаты через портал eGov.kz или традиционным способом через ЦОН.

Востребованность и доступность этой поддержки подтверждают цифры: за 10 месяцев т.г. выплату по утрате трудоспособности из Фонда получили 98,8 тыс. человек на общую сумму 50,4 млрд тенге.

Более 30% обратившихся за назначением выплаты воспользовались именно электронными каналами оформления.

Таким образом, официальная занятость служит для каждого работающего казахстанца надежным финансовым щитом, который сохраняет стабильность и уверенность в завтрашнем дне при наступлении социальных рисков.

О том, из каких именно показателей складывается размер этой выплаты из Фонда читайте в нашем следующем материале.