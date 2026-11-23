Социальное страхование – важная часть социальной защиты каждого официально работающего гражданина.

При этом система обязательного социального страхования в Казахстане устроена так, что она учитывает интересы и работников, и предпринимателей.

Ее главный принцип – солидарная ответственность государства, работодателя и самого работника.

Проще говоря, за социальную защиту отвечают все вместе: государство создает условия и обеспечивает работу системы, работодатель перечисляет социальные отчисления, а работник, работая официально, формирует основу для получения будущих выплат.

Каждый вносит свой вклад, а гражданин получает финансовую поддержку, если в жизни возникают сложные обстоятельства.

Разберемся, как работает эта система и почему она выгодна всем.

Для работников: социальное страхование – без удержаний из зарплаты

Начнем с самого главного: 5% социальных отчислений не удерживаются из заработной платы работника!

Эти средства перечисляет работодатель за счет собственных средств.

Поэтому наемный работник получает заработную плату без дополнительных удержаний на социальное страхование. Конечно, это осуществляется за вычетом обычных налогов и обязательных платежей – подоходного налога, пенсионных взносов и взносов на медицинское страхование.

При этом официально работающий гражданин получает важную финансовую защиту на случай пяти жизненных ситуаций:

беременность и роды;

уход за ребенком до достижения им полутора лет;

потеря работы;

утрата трудоспособности;

потеря кормильца — для поддержки оставшейся семьи.

По сути, человек получает страховую защиту на случай непредвиденных жизненных обстоятельств, не перечисляя за нее деньги непосредственно из своей зарплаты.

Для бизнеса: также нет дополнительных расходов

Теперь разберемся, что получает и на что тратится работодатель.

С момента запуска системы обязательного социального страхования в 2005 году государство предусмотрело механизм, который позволял развивать социальную защиту без увеличения общей нагрузки на бизнес.

Как это работало до 2026 года?

Работодатель платил социальный налог. Его ставка в разные годы менялась, но одно оставалось неизменным: сумма социального налога к уплате в бюджет уменьшалась на сумму социальных отчислений. Поэтому введение обязательного социального страхования не увеличило общие расходы работодателя.

Что изменилось с 2026 года?

С введением нового Налогового кодекса социальные отчисления и социальный налог разделили. Теперь все стало прозрачнее и понятнее:

ставка социального налога составляет 6%;

ставка социальных отчислений — 5%.

В совокупности это не более 11% от фонда оплаты труда (ФОТ), т.е. не больше ставки социального налога 11% в 2025 году.

Но самое интересное — с 2026 года для многих работодателей расходы фактически стали ниже.

Почему? Дело в том, что социальный налог начисляется на весь ФОТ, без верхнего ограничения, а для исчисления социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования (Фонд) Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан предусмотрен максимальный предел — 7 минимальных заработных плат (МЗП).

Что это означает на практике?

Для предприятий, имеющих в своем штате высокооплачиваемых работников, где фонд оплаты труда значительно превышает 7 МЗП — это дает ощутимую экономию: 5% социальных отчислений работодатель перечисляет только в пределах 7 МЗП, а не со всего ФОТ.

Иными словами, чем выше зарплата сотрудника сверх установленного порога, тем заметнее экономия для работодателя.

Для государства: больше официальной занятости и надежнее социальная защита

Выгоду от такой системы получает не только работник и работодатель, но и государство.

Во-первых, это стимул работать официально.

Когда человек трудоустроен официально и получает подтвержденный доход, он формирует основу для будущих социальных выплат.

Ведь их размер напрямую зависит от доходов, исходя из которых производились социальные отчисления.

Во-вторых, это устойчивость всей системы социальной поддержки.

Государство обеспечивает социальную защиту, работодатель участвует в финансировании системы, а гражданин получает поддержку при наступлении предусмотренных социальных рисков.

Главное: выигрывают все три стороны

Система обязательного социального страхования в Казахстане — это не просто очередной платеж или налог.

Это механизм, который помогает человеку не остаться один на один с финансовыми трудностями, поддерживает семьи в сложные периоды жизни и одновременно учитывает интересы бизнеса.

Работник не теряет часть зарплаты на социальное страхование.

Работодатель выполняет свои обязательства без дополнительного увеличения нагрузки, а гражданин получает финансовую поддержку, когда она особенно необходима.

Именно в этом заключается главный смысл системы: социальная защита должна работать не против человека или бизнеса, а в интересах общества в целом.

ВАЖНО ЗНАТЬ: для системы обязательного социального страхования главное – это участие работающих граждан!

Это не адресная помощь, которую государство назначает только малообеспеченным семьям.

Здесь действует принцип: если за работника уплачивались социальные отчисления, он является участником системы и при наступлении страховых событий, предусмотренных законом, имеет право на выплату.

Проще говоря, значение имеет не то, насколько обеспечена семья, а то, участвовал ли человек в системе социального страхования и поступали ли за него отчисления.

Поэтому даже гражданин с высоким доходом, за которого регулярно уплачивались социальные отчисления, имеет право на предусмотренную законом страховую выплату.

В этом и заключается главное отличие социального страхования от адресной социальной помощи: страховая выплата полагается потому, что работающий гражданин был застрахован.