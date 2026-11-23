Цифровая карта семьи: что система видит в доходах, банковских данных и повседневных тратах казахстанцев

Со следующего года в Казахстане вступает в силу обновленный подход к оказанию социальной помощи, основанный на принципе адресности и нуждаемости.

Его главная задача — сделать государственную поддержку более справедливой и ощутимой для тех семей, которые действительно оказались в трудной жизненной ситуации.

Инструментом для объективной оценки благополучия граждан станет Цифровая карта семьи.

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан продолжает подробные разъяснения по наиболее актуальным вопросам, которые сегодня волнуют граждан.

1. Правда ли, что Цифровая карта семьи отслеживает все денежные переводы, покупки и личные накопления?

Нет, это не так.

Цифровая карта семьи не отслеживает повседневные расходы граждан, чеки из супермаркетов, покупки или бытовые переводы между родственниками и друзьями.

Доступа к персональным банковским выпискам у системы нет.

Для оценки используются только укрупненные зашифрованные показатели, которые формируют банки, без указания персональных данных.

В систему передаются не конкретные суммы и операции, а диапазоны числовых значений — например, по среднедневным остаткам на счетах и вкладах и отдельным категориям расходов.

При этом оценка далее в системе проводится не по каждому человеку отдельно, а в целом по семье — с учетом сведений по всем членам семьи.

Для расчета также используется нижняя граница соответствующего диапазона.

Небольшие повседневные суммы на текущих счетах и картах, бытовые покупки, денежные переводы и жилищные сбережения в Отбасы банке не влияют на оценку (система приравнивает их к нулю).

Как мы уже рассказывали в наших предыдущих разъяснениях Цифровая карта семьи использует официальные сведения из более чем 30 государственных информационных систем.

2. Влияет ли наличие единственной квартиры и автомобиля на право получать поддержку?

Наличие базового жилья или автомобиля для повседневных нужд не является поводом для приостановления социальной помощи.

Система оценивает не сам факт владения имуществом, а его объем и совокупность факторов.

К примеру, автомобили, сельскохозяйственная техника старше 20 лет приравниваются к нулю и вообще не учитываются в расчетах благополучия. Аналогично и по ветхому жилью.

По жилью свыше 15 лет, в зависимости от материала стен, или единственное жилье, находящееся в залоге в банке, применяются понижающие коэффициенты.

В расчет берутся только крупные активы, приносящие доход или свидетельствующие о высоком материальном достатке: к примеру, несколько объектов недвижимости, дорогостоящий автотранспорт, коммерческие помещения, действующий бизнес или большие земельные участки (свыше 5 га).

Кроме того, Цифровая карта семьи обязательно учитывает факторы, которые фактически расходуются в реальном бюджете семьи: действующую ипотеку, длительные просрочки по кредитам, содержание детей, пожилых людей, а также членов семьи с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями.

Поэтому семьи, которым поддержка действительно необходима, продолжат получать социальные выплаты в полном объеме.

3. Какие меры государственной поддержки сохранятся в прежнем порядке с 2027 года?

Принцип адресности не коснется пособий по инвалидности и потере кормильца — это базовые пособия из бюджета плюс поддержка из Государственного фонда социального страхования (Фонд) для застрахованных граждан.

Аналогично независимо от материального положения работающим гражданам продолжатся страховые выплаты из Фонда при потере работы, по беременности и родах, а также по уходу за ребенком до 1,5 лет.

При этом с 2027 года молодые мамы смогут по собственному желанию выйти на работу, сохранив эту выплату из Фонда в полном объеме.

4. Могут ли в системе вручную влиять на результат оценки и назначение социальной помощи?

Человеческий фактор при оценке благополучия полностью исключен.

Статус семьи формируется автоматически и обновляется каждый месяц по разработанной методике.

Алгоритм работает полностью автономно: специалисты Минтруда или местных исполнительных органов не могут изменить данные в системе или субъективно повлиять на результат оценки.

Карта работает как зеркало: если в расчетах появилась неточность из-за устаревших сведений (например, по проданному авто или статусу ИП), за консультацией можно обратиться в департамент Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по месту жительства, а затем обновить данные в профильном государственном органе.

Кроме того, каждый получатель пособий уже сейчас может самостоятельно проверить свой предварительный статус с помощью «Калькулятора оценки благосостояния» в приложении eGov Mobile.

Обновление системы социальной поддержки направлено на то, чтобы ресурсы республиканского бюджета распределялись максимально справедливо и в полном объеме доходили до тех, кто больше всего нуждается в заботе и помощи.